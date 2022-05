Zoveel reclame zie je bij het nieuwe goedkope Disney Plus-abonnement

Disney Plus komt binnenkort met een goedkoper abonnement dat de lagere kosten compenseert met reclame. De streamingdienst heeft nu aangegeven hoeveel reclame dit ongeveer zal zijn.

Vier minuten reclame per uur streamen

Met de komst van HBO Max, ViaPlay en de stevige concurrentie van Netflix en Amazon Prime Video wordt het voor Disney Plus steeds lastiger om aan nieuwe abonnees te komen. De streamingdienst heeft daarom besloten om in de nabije toekomst een goedkopere abonnementsvorm aan te bieden. In ruil voor een lager maandbedrag krijg je reclames te zien tijdens het streamen.

Niemand wil natuurlijk midden in een spannende film constant worden onderbroken door vervelende reclames. Daarom belooft Disney Plus dat je voor ieder gestreamd uur vier minuten aan reclames te zien krijgt. Deze reclames moeten aan strenge voorwaarden voldoen, om het veelal jongere publiek in acht te nemen. Zo worden advertenties over alcohol en politieke onderwerpen bijvoorbeeld niet vertoond. Ook wil Disney Plus geen reclames van zijn concurrenten laten zien.

Disney Plus is niet de enige streamingdienst die met een goedkopere abonnementsvorm komt. Ook Netflix zegt te werken aan een abonnement met reclame. Op die manier wordt het gangbaarder om voor meerdere streamingdiensten tegelijkertijd te betalen. Als je bijvoorbeeld Netflix, HBO Max en Disney Plus hebt, lopen de maandelijkse kosten al snel behoorlijk op.

Uitrol pas in 2023

We horen nu al een tijdje over de goedkopere abonnementsvorm van Disney Plus, maar wanneer komt dit nou eindelijk? Volgens de streamingdienst is het reclame-abonnement voor het einde van 2022 beschikbaar in de Verenigde Staten. De rest van de wereld moet iets langer wachten, want de internationale uitrol volgt pas in 2023.

Zou jij minder geld betalen om af en toe een paar reclames te zien tijdens het streamen?

