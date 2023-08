Geen gezamenlijk Disney Plus-account meer: ‘delers worden aangepakt’

Ben je iemand die anderen laat meeliften op je Disney Plus-account of zit jij juist op iemands account? Let dan op, want de streamingdienst gaat maatregelen nemen tegen gebruikers die hun wachtwoord delen. Lees hier of en wanneer je actie moet ondernemen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Disney Plus gaat wachtwoord delen aanpakken

Een account van een streamingdienst delen met vrienden en familie wordt veel gedaan. En met het uitgebreide streamingsaanbod in Nederland, kan het delen van zo’n account ook een hoop maandelijkste kosten schelen. De streamingdiensten zelf zijn er echter niet blij mee en eerder dit jaar begon Netflix daarom met het rekenen van extra kosten voor mensen die meekijken op je account.

Nu volgt ook streamingdienst Disney Plus met plannen tegen zogeheten wachtwoorddelers. Disney-ceo Bob Iger geeft aan deze keuze te maken vanwege financiële verliezen. Iger hoopt met maatregelen het tij te keren en het aantal Disney Plus-abonnementen te verhogen. Bij Netflix boekte het initiatief al positieve resultaten, waardoor de omzet groeide.

Disney bereidt zich voor tot 2024

Mocht je momenteel je streamingdienst delen of op die van een ander zitten, maak je dan nog geen zorgen. Disney Plus heeft aangegeven om zich gedurende dit jaar voor te bereiden op de maatregelen. Zo komt de streamingdienst later dit jaar met regels die het delen van wachtwoord tegen moet gaan. In 2024 gaat het bedrijf echt actief delende gebruikers bestrijden.

Hoe Disney Plus ‘meekijkers’ precies gaat aanpakken, is nog onduidelijk. Wellicht rekenen ze net als Netflix extra kosten of blokkeren ze apparaten die niet op hetzelfde IP-adres geregistreerd zijn. Het delen van een account met je gezin of huisgenoten blijft hoogstwaarschijnlijk wel mogelijk.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat doen andere streamingdiensten?

Disney Plus en Netflix zijn de enige grote streamingdiensten die meekijkers tegengaan. Andere diensten zoals SkyShowtime, HBO Max en Amazon Prime Video voeren nog niet actief maatregelen uit, maar houden waarschijnlijk wel de resultaten van Netflix en Disney Plus in de gaten.

De Nederlandse streamingdienst Videoland gaf eerder aan hier ook mee bezig te zijn. Voor nu houden deze andere partijen het vooral bij een gelimiteerd aantal kijkers tegelijkertijd en op apparaten die op één IP-adres ingesteld staan.

Voor nu kun je nog gerust meekijken of delen met vrienden en familie. Zodra Disney Plus met harde regels komt, lees je het op Android Planet. Benieuwd wat er nog te kijken valt? Bekijk dan onze wekelijkse streaming-tips hieronder.

Meer over streaming: