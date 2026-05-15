Aha! Dit betekent het groene stipje rechts bovenin op je telefoon

Dat groene stipje op je smartphone in de statusbalk is er niet voor niets. Het verschijnt wanneer een app op dat moment je camera of microfoon gebruikt. Wij vertellen wat je echt over deze functie moet weten!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarschuwing: app heeft toegang tot camera/microfoon

Sommige apps hebben toegang nodig tot de camera van je telefoon. Denk aan WhatsApp of Instagram wanneer je een foto of video gaat maken. Hetzelfde geldt voor de microfoon bij het opnemen van een spraakbericht. Zo zijn er talloze andere situaties te bedenken waarbij apps je camera of microfoon willen gebruiken.

Wanneer een app toegang heeft tot je camera of microfoon, verschijnt er rechtsboven in de statusbalk van je toestel een groen icoontje van een camera. Dit verandert kort daarna in een groen stipje. Dit is dus eigenlijk een indicator dat een app toegang heeft. Vaak is dit niet erg, maar juist noodzakelijk. Toch kan het stipje ook een signaal zijn dat je wat moet checken.

Check dit als groene stipje verschijnt

Zie je het groene stipje staan, maar heb je geen idee welke app op dat moment gebruik maakt van je camera of microfoon? Zo check je dat:

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om de snelle instellingen te openen; Tik rechtsboven op het icoontje van de camera of microfoon. Wees snel, want dit verdwijnt na enkele seconden; Er komt nu in beeld welke app de camera of microfoon gebruikt.

Vind je het prima dat deze app toegang heeft, zoals in het voorbeeld hieronder? Dan kun je het hierbij laten. Maar, snap je niet wat een bepaalde app met je camera of microfoon moet? Dan kan het zijn dat die app te veel machtigingen heeft. Lees verder voor wat je dan moet doen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Toestemming intrekken voor bepaalde apps

Gebruikt een app de camera of microfoon van je smartphone? Dan heb je hier hoogstwaarschijnlijk op een eerder moment toestemming voor gegeven, bijvoorbeeld bij het installeren van de app. Geen probleem, je trekt de toestemming zo weer in:

Volg de drie stappen hierboven en tik daarna op de desbetreffende app; Nu opent een menu met de app-rechten; Tik op ‘Camera’, dit staat helemaal bovenaan; Nu heb je drie opties: ‘Toestaan bij gebruik van app’, ‘Altijd vragen’ en ‘Niet toestaan’; Kies ‘Niet toestaan’ als je helemaal niet meer wil dat deze app toegang krijgt tot de camera. Een anddere handige optie is ‘Altijd vragen’, hiermee kies je per situatie of je een app toestemming geeft. Doe het hetzelfde voor de microfoon.