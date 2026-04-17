Dit heb je aan een NAS in huis: backups, opslag, streaming en meer

Een NAS in huis opent een wereld vol mogelijkheden, om je gegevens privé te houden, backups te maken en veel meer. We leggen uit wat een NAS is en wat je er zoal mee kunt.

Een NAS in huis: geen overbodige luxe

Steeds meer mensen kiezen ervoor om een NAS in hun huis te plaatsen. Dat is een goed idee, zeker ook als Android-gebruiker. Hoewel de term NAS steeds meer raakt ingeburgerd, zullen de meeste mensen nog geen idee hebben waar die drie letters voor staan. We leggen het uit.

Wat is een NAS?

NAS staat voor Network Attached Storage en dat legt direct goed uit wat het is: opslagruimte dat verbonden is aan je netwerk. Tegenwoordig plaatsen we steeds meer gegevens in de cloud van bijvoorbeeld Google of Amazon, maar met een NAS creëer je een soort eigen cloud. Niemand kan dan bij je gegevens behalve jij en de mensen die jij toegang geeft. Je kunt dan niet alleen thuis bij je gegevens, maar ook als je ergens anders bent.

Een NAS ziet er meestal uit als een zwart kastje, vergelijkbaar met een kleine pc zonder scherm. In dit kastje worden harde schijven geplaatst. Via lampjes is te zien wat de status van de losse schijven is en of er verbinding is met het netwerk. Via een kleine ventilator worden de schijven koel gehouden.

Wat kun je met een NAS?

In de basis is een NAS dus een plek om bestanden op te slaan, net zoals je in de cloud doet. Je kunt er bijvoorbeeld de back-up van je smartphone op plaatsen, of je fotobibliotheek bewaren. Ook kun je er je andere bestanden op kwijt die je wel wil back-uppen, maar waar je een derde partij niet mee vertrouwt.

Een NAS wordt ook wel gebruikt om een eigen streamingdienst te creëren, met de videobestanden die op de schijven staan. Die kun je streamen naar al je andere apparaten. Als je gebruik maakt van een app zoals Plex, kun je ook makkelijk andere mensen toegang geven tot de beelden.

De fabrikant van je NAS levert een Android-app, waarmee je makkelijk bij alle bestanden kunt. Hier kun je ook automatisch back-ups mee maken. Per merk verschilt het welke opties zo’n app biedt. Zo kun je bijvoorbeeld met de app van Synology via de camera van je smartphone documenten scannen die dan automatisch worden opgeslagen op je NAS.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welke NAS moet ik kiezen?

De juiste NAS kies je door te bepalen wat je nodig hebt. Zo kun je een kleine, draagbare versie goed inzetten als externe harde schijf die je met je mee neemt, terwijl een groter exemplaar een vast punt in huis heeft en meer ruimte biedt voor meer schijven. Dat kan handig zijn, want met meerdere schijven kun je automatisch meerdere backups laten maken van specifieke bestanden. Mocht de ene schijf dan stuk gaan, dan heb je altijd de andere nog.

Verder moet je rekening houden met de processor en het werkgeheugen, die bepalen hoe snel de NAS werkt. Vergeet ook niet te kijken welke poorten er aanwezig zijn en welke je nodig denkt te hebben.

