Zien: dit zijn de beste smartphonefotografen ter wereld

De tijd dat smartphones alleen werden gebruikt voor simpele kiekjes is voorbij. Er zijn veel fotografen die de mooiste creaties maken met hun telefoon. Benieuwd wie je echt moet volgen op Insta? Dit zijn de beste smartphonefotografen ter wereld!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze smartphonefotografen moet je volgen

Er zijn nog veel fotografen die hun neus ophalen voor smartphones. En toegegeven: als je regelmatig bruiloften vastlegt, is je telefoon niet het aangewezen toestel om dat te doen. Gelukkig zijn er genoeg genres binnen de fotografie zich juist uitstekend lenen voor de smartphone. Op Instagram zijn dan ook veel mensen actief die de mooiste creaties uit hun toestel toveren. Deze zes smartphonefotografen horen tot de beste ter wereld!

Dominika Koszowska

Bonte kleuren en toffe perspectieven: de foto’s van Sony-ambassadeur Dominaka Koszowska knallen van het scherm. Deze Poolse fotografe is actief in veel verschillende genres, maar we zijn vooral fan van haar prachtige landschappen. Kijk maar eens naar schitterende weerspiegeling hieronder.

Cocu Liu

De in San Francisco woonachtige Coco Liu is een meester van sfeervolle straatfotografie. Met warme en sombere kleuren weet hij de geest van zijn stad uitstekend te vangen. Hij laat bovendien zien dat nachtfotografie tegenwoordig prima mogelijk is met je telefoon.

Julia Isaak

Voor de betere architectuurfotografie moet je bij Julia Isaak zijn. Ze knipt gebouwen uit hun context, waardoor al je aandacht uitgaat naar de vormen en lijnen. De pastelkleuren versterken de indruk dat deze sierlijke constructies eigenlijk niet echt bestaan. Maar dat doen ze wel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

José Luis Sáez

Ook Spanjaard José Luis Sáez richt zich op architectuur, maar dan op een totaal andere manier. Hij kiest voor een rauwe zwartwit-look en gebruikt vaak mensen om de schaal van de constructies duidelijk te maken. Het resultaat zijn erg stoere foto’s, die robuustheid uitstralen.

Mariko Klug

Dat Mariko Klug één van de beste smartphonefotografen ter wereld is, kun je zien aan zijn prijzenkast. De Duitser won diverse awards met zijn werk, waarin mist en nevel vrijwel altijd een hoofdrol spelen. Kenmerkend is ook dat zijn foto’s vaak net schilderijen lijken.

Charles Read

De platen van Charles Read draaien om sfeer. Of hij nou portretten schiet, foto’s op straat maakt of abstracter werk laat zien, je bedenkt er direct een verhaal bij. Soms hebben de foto’s ook een politieke lading. Hoewel ze er vaak wat somber uitzien, stralen de kiekjes toch ook warmte uit.

Maandthema: fotografie

De maand mei staat op Android Planet in het teken van fotografie. We laten zien welke smartphones de beste camera hebben en leggen uit wat termen als pixel binning betekenen. De komende weken publiceren we nog veel meer artikelen over dit thema, dus hou onze website goed in de gaten!

Wie is jouw favoriete smartphonefotograaf? Of trek je er zelf graag op uit om mooie kiekjes te schieten? Laat het weten in de reacties!