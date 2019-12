‘Donkere modus is in Android 11 handmatig in te plannen’

Met Android 10 kreeg het mobiele besturingssysteem eindelijk een systeembrede donkere modus. Tijdens de bètaperiode kon je zelf inplannen wanneer deze actief was, maar bij de stabiele versie niet meer. Het lijkt er echter op dat dat vanaf Android 11 weer mogelijk wordt.

‘Donkere modus Android 11 weer in te plannen’

In de eerste bètaversies van Android 10 was het mogelijk om te kiezen voor een aangepaste periode waarin de donkere modus actief was. Zoiets kan nu bijvoorbeeld ook met de nachtmodus, die blauw licht van het scherm filtert. Daarmee stel je zelf tijden in waarin de modus actief is. In de stabiele versie van Android 10 is dit niet mogelijk met de donkere modus.

Je kunt deze modus via de instellingen alleen in- en uitschakelen, maar niet voor een bepaalde tijd instellen. Die optie lijkt echter wel te komen in Android 11. Die informatie is verschenen via de Google Issue Tracker. De functie werd in de stabiele versie van Android 10 verwijderd, omdat het niet bij iedereen even goed werkte. Zo waren er gebruikers waarbij applicaties telkens opnieuw opstartten.

Wat is donkere modus?

De systeembrede donkere modus werd geïntroduceerd in Android 10. Dat is niet alleen fijn voor de ogen, maar ook goed voor de accuduur, mits je toestel een oled-scherm heeft. Niet alleen de menu’s van je toestel hebben dan een donkere achtergrond, maar ook apps die hiervoor ondersteuning bieden. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld de Play Store, Gmail, Chrome en YouTube.

Activeren van de donkere modus bij Android 10 doe je via volgende stappen;

Open de menubalk door vanaf boven in het scherm naar beneden te vegen; Tik op de knop ‘Donker thema’; Alle menu’s en instellingen worden vanaf nu in het donker weergeven.

Meer lezen over de mogelijkheden, doe je in deze uitgebreide gids over donkere modus op Android. Bekijk ook onderstaande video, waarin we precies uitleggen wat voor opties je allemaal kunt gebruiken.

Checken of jouw toestel binnenkort ook Android 10 krijgt, zodat je de systeembrede donkere modus kunt gebruiken? Bekijk dan ons Android 10 update-overzicht.

