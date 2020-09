Google Maps is al deels in een donker thema te gebruiken, maar alleen tijdens het navigeren. De menu’s en andere schermen worden nog in lichte tinten weergegeven. Daar komt binnenkort eindelijk verandering in.

Donkere modus voor Google Maps

Een donkere modus voor Google Maps is er toch al? Dat klopt slechts gedeeltelijk, want bij een groot deel van de interface is het licht nog niet uitgedaan. Alleen tijdens het navigeren is deze modus te gebruiken. Website 9to5Google heeft nu meer info gevonden over een aankomende update voor de donkere modus van Maps.

Via een zogenaamde apk-teardown heeft de WEBsite het installatiebestand van Google Maps uitgebreid bekeken. Daarbij is gezocht naar aanwijzingen voor toekomstige functies en die zijn ook gevonden. De site noemt dat er verschillende aanwijzingen zijn gevonden voor een uitgebreidere donkere modus. Zo wordt het ook mogelijk om via de instellingen een thema te kiezen.

Zo krijg je als gebruiker de keuze uit een licht of donker thema. Ook wordt het mogelijk om te kiezen voor het standaardthema van het toestel. Daarmee past Google Maps het uiterlijk van de app aan op basis van de systeembrede donkere modus, die geïntroduceerd werd in Android 10.

9to5Google kon de donkere modus nog niet activeren, waardoor er nog geen definitieve beelden van de donkere modus zijn. Wel toonde Google zelf in oktober vorig jaar al een teaser van Google Maps in volledige donkere modus. Het plaatje zie je hierboven.

Andere Google-apps met donkere modus

Het is nog onduidelijk wanneer de uitgebreide donkere modus verschijnt. Vrijwel alle andere Google-apps hebben al wel een volledige dark mode. Voorbeelden hiervan zijn Google Chrome, YouTube, Google Keep, de Play Store en Google Fit.

Onlangs werd de update ook uitgerold voor de Google Home-app. Check ook onze uitgebreide gids van Google-apps met donkere modus en bekijk onderstaande video.

