Google is bezig met het testen van een ‘download later’-functie voor Google Chrome. Zo kun je accu besparen, maar ook veel mobiele data. Of de functie daadwerkelijk naar de stabiele versie komt van Chrome is nog onbekend.

‘Download later’ in Google Chrome Canary

De mogelijkheid om content later te downloaden is namelijk gespot in versie 86 van Chrome Canary. Deze versie van de browser werd in 2016 geïntroduceerd en wordt dagelijks voorzien van updates. Daarom is deze versie niet stabiel en geschikt om te gebruiken als standaardbrowser.

Het later kunnen downloaden is een fijne mogelijkheid om accu te besparen. Zo kun je het toestel aan het stroom hangen bij een grote download. Daarnaast kan het veel mobiele data besparen, omdat je op een later moment misschien wel beschikking hebt tot een wifi-verbinding.

Wil je iets downloaden, dan krijg je drie mogelijkheden te zien. Zo kun je ervoor kiezen om het bestand alsnog nu te downloaden. Ook kun je kiezen om te wachten op een wifi-verbinding. De meest interessante optie is echter dat je zelf een tijd en datum selecteert om het bestand alsnog te downloaden.

→ Download Chrome Canary in de Play Store (gratis)

Onbekend of het naar Chrome komt

Vooralsnog heb je in Canary echter weinig mogelijkheden om downloads te beheren en plannen. Daarnaast werkt de functie niet bij iedereen even goed. Zo was de functie op de redactie van Android Planet wel te activeren, maar de functie werkte nog niet naar behoren.

Heb je een download gepland, dan verschijnt er ook een nieuw tabblad in Chrome Canary. Als je dit aanklikt, dan kun je alsnog besluiten om de download direct uit te voeren, onderbreken, herplannen of te annuleren.

Of deze mogelijkheid ook in de stabiele versie van Chrome verschijnt, is ook nog de vraag. In deze experimentele versie van de browser worden namelijk veel vaker functies getest die uiteindelijk niet verschijnen in Google Chrome.

