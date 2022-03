Opinie: draadloze opladers voegen precies niks toe

Opladen is cruciaal, anders kun je jouw smartphone natuurlijk niet gebruiken. Veel mensen kiezen ervoor om extra centen neer te leggen voor draadloze opladers. En ik begrijp daar hélemaal niets van.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Omdat kabels ‘ouderwets’ zijn, zullen we maar zeggen

Je smartphone heeft waarschijnlijk een usb c-poort. Hiermee kun je gegevens overzetten en uiteraard je toestel opladen. De meeste huidige smartphones hebben ook de optie om draadloos te laden. Dit gaat via een koperen laadelement in de achterkant van het toestel. Om het draadloos laden te laten werken moet je jouw telefoon op een draadloze oplader leggen. Zorg ervoor dat het laadelement goed op de draadloze lader ligt, anders gebeurt er niets.

Lijkt misschien gaaf, zo’n draadloze oplader. Dan hoef je nooit meer een kabel in te pluggen, want dat is zóveel extra werk – maar niet heus. Het enige voordeel dat ik kan bedenken, is dat je een draadloze oplader misschien wat minder snel kwijtraakt. Maar daar houdt het dan ook direct op met de pret, als je het mij vraagt.



Draadloos laden lijkt één van die ‘we doen het omdat het kan’-functies. Omdat kabels niet meer van deze tijd zijn; alles moet namelijk draadloos. Muziek luisteren, bestanden versturen, content streamen – en nu ook opladen. Draadloos muziek luisteren heeft echter meer voor- dan nadelen. Hetzelfde geldt voor bestanden versturen zonder kabel en content streamen zonder hdmi-kabel is fantastisch. Maar draadloos laden? Ik zie het nut er niet van in.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Draadloos ‘snelladen’ gaat best wel traag

Het is een van de grootste technologische innovaties in de smartphonewereld van de afgelopen jaren: snelladen. Fabrikanten als Realme en Xiaomi verkopen smartphones die binnen 30 minuten (of nog sneller) van 0 tot 100 procent kunnen opladen. Dat gaat echter allemaal via een kabel.

Snelladen kan in veel gevallen ook draadloos, maar dit is altijd veel minder rap dan gekabeld laden. Snelladen met een draadloze lader gaat in de meeste gevallen minstens de helft minder snel dan gekabeld snelladen. Je levert dus een ontzettend handige functie in door een draadloze lader te gebruiken.

Heb jij een draadloze lader naast je bed en leg je daar je telefoon op tijdens het slapen? Dat klinkt handig, maar is helaas niet zo goed voor de levensduur van je accu. Je kunt smartphone-accu’s namelijk het beste nooit volledig opladen of geheel laten leeglopen. En daar heb je tijdens het slapen helaas geen controle over.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Draadloze opladers zijn verre van gratis

Je krijgt een draadloze lader niet meegeleverd met je smartphone. Reguliere oplaadblokken helaas ook soms niet meer, maar die heb je vast nog wel ergens in huis liggen. Zo niet, dan is een nieuwe snellader veel goedkoper dan een draadloze lader. Deze laadt je mobiel zoals eerder gezegd ook nog eens sneller op.

Al met al blijf ik bij mijn mening: draadloos laden, begin er niet aan. Tenzij je tóch een groot voordeel weet te bespeuren, tenminste. Laat het in dat geval vooral even weten in de reacties onder dit artikel. Wil je meer opinies lezen? Houd dan de website in de gaten en schrijf je in voor de Android Planet nieuwsbrief. Download natuurlijk ook even de Android Planet-app en volg ons via Instagram of Facebook.

Meer weten over draadloos opladen? Bekijk dan even de onderstaande YouTube-video: