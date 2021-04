Draadloze oordopjes zien we overal. Apples AirPods en Samsungs Galaxy Buds zijn niet meer uit het dagelijkse straatbeeld weg te denken. Toch blijven er nog altijd redenen om voor een gekabelde headset te kiezen en redenen waarom je dat juist niét moet doen.

De draadloze toekomst van muziek luisteren

Voordat Apple in 2016 de eerste generatie AirPods aankondigde, waren draadloze headsets nog een zeldzaam fenomeen. Iedere smartphone kreeg destijds een paar oortjes meegeleverd. Merken als Beats, Sennheiser en JBL brachten voornamelijk gekabelde, kwalitatief hoge headsets uit. Deze plugden we in via de 3,5 millimeter-koptelefooningang, die op alle smartphones en tablets te vinden was.

Tijden veranderen. De koptelefoonaansluiting is nog maar op weinig moderne smartphones te vinden. Headsets worden al jaren niet meer gratis meegeleverd en we luisteren muziek via onze prijzige, draadloze oordopjes – die we nog wel eens vergeten op te laden. We kunnen er niet meer omheen: de toekomst van muziek luisteren is draadloos.

Dat betekent echter niet dat draadloze headsets in alle opzichten beter presteren dan oortjes en koptelefoons met een kabel. Wij zetten een aantal voor- en nadelen draadloos muziek luisteren op een rijtje.

Draadloos nadeel: geluidskwaliteit

Zelfs als de speakers in een koptelefoon van uitzonderlijke kwaliteit zijn of er een extreem goede bluetooth-antenne aan boord is, bereik je de maximale geluidskwaliteit alleen via een kabel. Dit kan in de toekomst natuurlijk veranderen.

LG maakte tot voor kort als een van de laatste smartphonefabrikanten nog smartphones met een audiojack. Deze ingang was ook nog eens van uitzonderlijke kwaliteit, waardoor menig audiofiel met een LG rondliep. Helaas stapte LG begin 2021 uit de smartphonemarkt. Om je bedrade headset op de meeste andere huidige smartphones in te kunnen pluggen, heb je een verloopstukje nodig.

Draadloos nadeel: opladen

Bedrade headsets hebben geen accu’s en dus hoef je ze nooit op te laden. Dat scheelt een hoop zorgen – niets is immers zo erg als een lange treinreis zonder muziek. De batterijen in draadloze headsets gaan daarnaast op verloop van tijd steeds minder lang mee. Je bent dus genoodzaakt om ze eens in de zoveel jaar te vervangen.

Draadloos nadeel: prijs

Draadloze headsets zijn over het algemeen vrij prijzig. Je betaalt al gauw zo’n 150 euro. Hiervoor krijg je dan wel een paar stijlvolle, kwalitatief hoge oortjes. Goede bedrade oortjes zijn voor veel minder geld te verkrijgen. Dat is fijn, want niet iedereen heeft geld voor een paar Galaxy Buds.

Draadloos voordeel: gebruiksvriendelijkheid

De voornaamste reden om voor een draadloze headset te kiezen, is de gebruiksvriendelijkheid. De kabel van een bedrade headset blijft werkelijk óveral achter haken. Achter het stuur van je fiets, achter de rits van je jas; daar ben je met draadloze oortjes mooi vanaf.

Ook raakt een kabel snel in de knoop, waardoor je geregeld alleen muziek kan luisteren met een padvindersdiploma. Fabrikanten kwamen om deze reden met platte kabels, die niet snel in de knoop raken. Mocht je een bedrade headset op het oog hebben, dan is het slim om hierop te letten.

Beats Uberbeats met een platte kabel

Sport je veel? Dan zijn headsets zonder kabel ideaal. Tijdens het hardlopen is het namelijk maar al te makkelijk om een kabel met een sneltreinvaart uit je oor te hengelen. Draadloze oortjes zijn hiervoor de perfecte oplossing, mits ze niet uit je oren vallen want dan ben je ze hoogstwaarschijnlijk kwijt.

Draadloos voordeel: duurzaamheid

Heb je wel eens last van kabelbreuk? Dit herken je aan het slecht werken van één of beide oortjes. Door een breuk in de kabel kan het speakertje geen helder contact meer maken met de geluidsbron. Er valt ook weinig aan te doen: zodra je headset last heeft van kabelbreuk, moet je een nieuwe aanschaffen.

Draadloze headsets hebben dit probleem logischerwijs niet, omdat er simpelweg geen kabels aanwezig zijn. Wel is het vervangen van bedrade oortjes een stuk goedkoper dan het vervangen van hun draadloze broers.

Samsung Galaxy Buds Pro

Draadloos voordeel: uitstraling

Het gaat om de muziek, maar het oog wil ook wat. Draadloze headsets zijn de nieuwe norm. Ze zijn stijlvol – hoewel dat natuurlijk persoonlijk is – en onopvallend. Er hangt immers geen kabel uit je hoofd.

Het is uiteindelijk aan jou om een headset uit te kiezen die het beste bij je past. Of je nou voor een oortjes met of zonder kabel kiest; muziek luisteren kan hoe dan ook. En dat is uiteindelijk toch echt het belangrijkst.

