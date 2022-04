Dit is de beste smartphone ooit (die nu nog niet bestaat)

Smartphones worden ieder jaar beter, maar geen enkel toestel is perfect. Dromen mag en dromen kan, dus dat gaan we in dit artikel even doen. Dit is de perfecte smartphone die niet bestaat.

De beste smartphone ooit, door de ogen van Android Planet

Bij Android Planet schrijven we dagelijks over de nieuwste smartphones, spannendste geruchten en meest boeiende Android-nieuwtjes. Met al die kennis zouden we met liefde een eigen smartphone ontwerpen. In dit artikel hebben we onze wensen voor de beste smartphone ooit op een rijtje gezet.

Design: symmetrisch en hoekig

De smartphone van onze dromen heeft een groot, plat scherm met symmetrische schermranden. Denk hierbij aan de bezels van de Samsung Galaxy S22. Bij veel Android-smartphones is de zogenoemde ‘kin’ iets dikker – en dat vinden we niet zo mooi. De symmetrische schermranden van onze droomsmartphone zijn echter wel nog nét iets dunner dan de bezels van de S22, want hoe dunner, hoe strakker. Het is hierbij wel essentieel dat de software goed kan omgaan met onopzettelijke aanrakingen van je handpalm.

De voorkant van het toestel is één en al scherm. Geen notch, geen punch-hole. Dat komt omdat de selfiecamera en andere sensoren zijn weggewerkt onder het scherm. Je hebt hierdoor een ononderbroken kijkervaring – er zit helemaal niets in de weg. Het is hierbij essentieel dat de camerakwaliteit nauwelijks achteruit gaat.

Onze Android Planet-phone heeft hoekige zijkanten, net als de iPhone 13 Pro. Deze zijkanten zijn gemaakt van titanium. Dat is sterker dan roestvrijstaal, maar weegt een stuk minder. De achterkant is van gemat glas, dat zijdezacht aanvoelt en niet snel krast. Dit glas maakt het mogelijk om het toestel draadloos op te laden – hierover later meer.

Scherm: groot, scherp en vloeiend

Het scherm is misschien wel het belangrijkste onderdeel van een smartphone – je kijkt er immers constant naar als je je toestel gebruikt. Daarom heeft onze droomtelefoon een groot 6,7 inch-amoled-scherm met een 2K-resoultie, diepe zwartwaarden en heldere kleuren. Het scherm is ook in de zon nog goed zichtbaar. Dankzij de 144Hz-ververssnelheid – die we ook kennen van een aantal Motorola-smartphones – zien alle animaties er ongekend vloeiend uit.

Het scherm is bedekt met een laag saffierglas. Dit wordt regelmatig gebruikt in de horlogewereld en is met een hardheid van 9 enorm sterk. Hierdoor krast het niet, tenzij je er met diamanten overheen schraapt. Wij denken echter niet dat de kans heel groot is dat dit in de praktijk gebeurt. Een risico met saffierglas is dat het sneller breekt als je je smartphone laat vallen. Krasbestendigheid vinden we echter belangrijker dan valbestendigheid.

Veel mensen hebben een hekel aan schermen met gebogen randen. Wij vinden het stiekem best mooi – maar we begrijpen ook dat de schuin aflopende schermranden niet altijd even praktisch zijn. Daarom krijgt de Android Planet-phone een plat scherm.

Beste smartphone verdient snelste chip van het moment

Qua chip hebben we maar één wens: de krachtigste van het moment. Momenteel is er keuze uit de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, MediaTek Dimensity 9000 en Apple A15. De A15-chip is echter enkel weggelegd voor iPhones – en onze droomtelefoon draait natuurlijk op Android. De Snapdragon en Dimensity verschillen weinig van elkaar. Beide chips zijn welkom in onze droomtelefoon. Ook zien we graag 12GB aan werkgeheugen onder de motorkap. Hoe meer werkgeheugen een smartphone heeft, hoe soepeler alles werkt.

Een krachtige chip is essentieel. We willen anno 2022 écht niet meer lang wachten op het laden van een app. Vastlopers zijn niet meer van deze tijd en van haperingen krijgen we hoofdpijn. In de perfecte situatie krijgt de Android Planet-phone een chip die speciaal voor het toestel is ontwikkeld. Denk hierbij aan de Tensor-chip van Google, die we onder de motorkap van de Pixel 6 Pro aantreffen.

Lees ook: 5 (mogelijke) voordelen van de nieuwe Tensor-chip van Google

Lange accuduur en 240W-snelladen

De iPhone 13 Pro Max gaat op één lading makkelijk een dag of twee mee, ook als je het toestel veel gebruikt. Dat is een accuduur waar we u tegen zeggen. Apple begrijpt als geen ander hoe het zijn hardware en software perfect op elkaar afstemt. Hierdoor is de lange accuduur mogelijk. Bij onze droomtelefoon is dit uiteraard ook het geval.

Daarnaast krijgt ons conceptuele toestel de mogelijkheid om enorm snel te laden. Oppo presenteerde onlangs een nieuwe versie van haar SuperVOOC-snellaadtechnologie, die een grote smartphone-accu in slechts 9 minuten vult. Dat realiseert de fabrikant middels een 240W-snellader. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar dat maakt ons niks uit. Kom maar op met die snellader.

Camera’s met enorme sensoren en hoge resoluties

De beste smartphone die niet bestaat heeft natuurlijk fantastische camera’s. Het toestel krijgt een hoofdlens met een gigantische sensor, waardoor hij veel licht vangt. Hierdoor is een mooie, natuurlijke scherptediepte mogelijk. Ook maakt de camera heldere foto’s bij weinig licht. Met hoge resolutie en zónder pixel binning legt de sensor haarscherpe beelden vast.

Naast de hoofdlens heeft ons droomtoestel natuurlijk ook een groothoeklens en een telelens. Met de telelens schiet je software-gestuurde portretfoto’s die dankzij AI nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Ook is er een periscooplens aan boord, waarmee een 10x-zoom zonder kwaliteitsverlies mogelijk is. Macrofoto’s maken kan met de groothoeklens en de camerasoftware is uiteraard van alle gemakken voorzien.

Jarenlange software-ondersteuning en geen zware Android-schil

Onze concept-smartphone draait op Android 12 en krijgt vlak na de release direct een Android 13-update. De software oogt ongeveer hetzelfde als het pure Android, dat je ook op een Pixel-smartphone aantreft. Hierdoor is het mogelijk om snel nieuwe software-updates te ontvangen.

De beste smartphone die niet bestaat krijgt maar liefst vijf jaar lang grote Android-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates. Het toestel is hiermee toekomstbestendiger dan elke Androidtelefoon ooit. Grote Android-updates houden onze droomtelefoon modern en de beveiligingsupdates sluiten hackers buiten.

Mist onze beste smartphone ooit nog iets?

Dat was ‘m dan, ons wensenlijstje voor de beste smartphone ooit. Mis je nog iets? Laat het ons vooral even weten in de reacties onder dit artikel. We zijn erg benieuwd!

Heb je van dit artikel genoten? Bij Android Planet schrijven we regelmatig soortgelijke stukken. Houd hiervoor onze website goed in de gaten. Download natuurlijk ook even de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Tot slot volg je ons gemakkelijk via social media; we zijn te vinden op Facebook, Instagram en Twitter.