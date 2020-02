Nieuwe dubbeltik-functie voor Pixel-telefoons ontdekt in Android 11

Android 11 voegt ook functionaliteit toe aan de achterkant van smartphones. Een korte dubbeltik op de rug van een Pixel-telefoon activeert verschillende functies.

Dubbeltik-functie in Android 11

De nieuwe functie zit verborgen in de eerste ontwikkelaars-preview van Android 11, die sinds enkele dagen te downloaden is. Daar heeft het de codenaam ‘Columbus’. XDA Developers ontdekte dat hiermee een nieuwe manier wordt toegevoegd om je telefoon te bedienen; door tweemaal op de achterkant te kloppen. Website 9to5google kreeg de functie aan de praat en demonstreert het in een korte video.

Dit kun je doen met de dubbeltik-functie

Twee keer tikken op de achterkant van de telefoon activeert één van de volgende functies:

Activeren van Google Assistent;

De camera aanzetten;

Media pauzeren of afspelen;

Timer uitzetten;

De notificatiebalk inklappen;

Inkomende telefoontjes stil krijgen;

Een alarm ‘snoozen’;

Notificaties losmaken;

Een door de gebruiker geselecteerde actie uitvoeren.

Die laatste optie wijst erop dat gebruikers ook zelf acties kunnen koppelen aan de dubbeltik-gesture. Mogelijk kan er zo snel een favoriete app geopend worden.

‘Alleen voor Pixel-smartphones’

De dubbeltik-gesture maakt gebruik van de bewegingssensor en gyroscoop in de smartphone en heeft verder geen speciale hardware nodig. Daarmee verschilt het van ‘Motion Sense‘, de manier om de Pixel 4 te bedienen met handgebaren. Daarvoor heeft dat toestel speciale hardware aan boord. Deze dubbeltik-gesture maakt gebruik van hardware die in vrijwel elke smartphone is te vinden. Ondanks dat blijkt uit de broncode dat deze functie alleen gemaakt is voor Pixel-toestellen.

XDA Developers kreeg de functie niet alleen op de nieuwe Pixel 4 XL aan de praat, maar het werkte ook op de Pixel 2 XL. De kans dat het naar meer smartphones van andere merken komt, lijkt nu nog heel klein.

