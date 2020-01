Dit zijn de opties op Android’s nieuwe keuzescherm voor zoekmachines

Vanaf 1 maart moeten nieuwe Android-gebruikers kiezen welke zoekmachine ze op hun smartphone gebruiken. Google is daarbij standaard de eerste keuze, het privacyvriendelijke DuckDuckGo staat als tweede op het keuzescherm.

Verplichte keuze voor standaard zoekmachine



De nieuwe keuzeoptie voor zoekmachines is één van de maatregelen die Google neemt nadat het straf kreeg van de Europese Commissie. Die bepaalde in 2017 dat Google zijn eigen apps en diensten voortrekt en zo een oneerlijk voordeel heeft. Google moest daarvoor een boete betalen van 4,3 miljard euro. Ook moet het aanpassingen in Android doorvoeren, om andere diensten en apps een eerlijke kans te geven.

Wie vanaf 1 maart dus voor het eerst een Android-toestel in gebruik neemt, krijg een keuzescherm te zien. Daarop staan vier diensten, die kunnen eenmalig als standaard zoekmachine worden ingesteld. De zoekmachine van Google is standaard aanwezig als keuzeoptie, de overige drie plekken zijn in elk Europees land afzonderlijk per opbod verkocht.

DuckDuckGo na Google op keuzescherm

In Nederland krijgen nieuwe Android-gebruikers de keuze uit de privacyvriendelijke zoekmachine DuckDuckGo en de vrij onbekende opties GWX en Info.com. In België is DuckDuckGo ook de tweede optie. Derde is Info.com, gevolgd door Qwant.

Opvallend is dat DuckDuckGo in bijna elk Europees land als tweede optie vermeld staat, direct na Google. Alleen in het Verenigd Koninkrijk moet het Microsofts zoekmachine Bing voor zich laten. Dit is ook het enige land waarin Bing überhaupt als optie wordt aangeboden. Yahoo, een andere grote naam op zoekgebied, is nergens in Europa een optie.

Elke vier maanden mogelijk nieuwe opties

De veiling voor een plekje op het keuzescherm in Android vindt elke vier maanden plaats. Afhankelijk van welke partijen meebieden, kan het dus zijn dat nieuwe Android-gebruikers daarna weer andere keuzeopties voor zoekmachines krijgen.

