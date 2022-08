Niet smart, maar wel slim: dumbphones worden steeds populairder

Dumbphones zijn aan een opmars begonnen. Met name jongeren lijken steeds vaker voor deze simpele telefoons zonder WhatsApp, social media en verslavende apps te kiezen. De grote vraag is: waarom? Over de wederopstand van dumbphones.

De wederopstand van dumbphones

Wat hebben zanger Ed Sheeran, zangeres Selena Gomez en minister-president Mark Rutte met elkaar gemeen? Juist: ze gebruiken allemaal geen smartphone, maar een zogeheten ‘dumbphone’. Zoals de naam doet vermoeden beschikt zo’n toestel over een stuk minder mogelijkheden dan zijn ‘smart’ broer.

Dumbphones – die ook wel retrotelefoons of featurephones worden genoemd – hebben bijvoorbeeld geen camera (of een veel mindere variant), kunnen geen apps downloaden en Netflix kijken zit er niet in.

Sommige modellen kunnen met populaire programma’s als WhatsApp, Google Maps en Facebook overweg, maar dat is meestal niet het geval. Met een dumbphone kun je sms’en en bellen en als je geluk hebt (via een omweg) WhatsApp installeren, maar dat is het.

Grofweg is de dumbphone qua mogelijkheden in 2005 blijven steken, terwijl smartphones blijven doorontwikkelen. Toch zijn de retrotelefoons onverminderd populair gebleven en zelfs aan een opmars bezig.

De herontworpen Nokia 3310 uit 2017.

Retrotelefoons worden populairder

Daar waar in 2019 wereldwijd ‘slechts’ 400 miljoen dumbphones werden verkocht, gingen er in 2021 meer dan 1 miljard over de toonbank, zo meldt onderzoeksbedrijf Counterpoint Research. Dat is een fors aantal als je bedenkt dat er vorig jaar in totaal 1.4 miljard smartphones werden verkocht: ruim 12 procent minder als in 2020.

Verder bracht softwarebedrijf SEMrush naar buiten dat het aantal Google-zoekpopdrachten naar dumbphones met bijna 90 procent toenam tussen 2018 en 2021. En alhoewel Nederlandse gebruikerscijfers lastig zijn te achterhalen, meldt de Britse tak van consultancy Deloitte dat 1 op de 10 mensen in het Verenigd Koninkrijk een featurephone gebruikt.

De voordelen van dumbphones

Er zijn meerdere redenen om een retrotelefoon boven een smartphone te verkiezen. Premier Rutte vindt het bijvoorbeeld fijner om op een fysiek toetsenbord te typen, in plaats van op een virtueel keyboard.

De Leidse universiteitskrant Mare was bij een bijeenkomst van de minister-president met studenten en schrijft dat Rutte ook van de rust van een dumbphone houdt. Je hoeft immers geen WhatsApp-gesprekken en groepen bij te houden, wat veel afleiding scheelt. Ook is het onmogelijk om op Facebook en Instagram te scrollen, krijg je geen notificaties van nieuwe e-mails en NU.nl stuurt je geen meldingen van belangrijk nieuws.

Light Phone II

Geen afleiding of keuzestress

Veel mensen kiezen dan ook voor een dumbphone omdat ze minder tijd aan hun telefoon willen besteden. Uit onderzoek van de University of Pittsburgh (Verenigde Staten) uit 2020 blijkt bijvoorbeeld dat mensen hun smartphone gemiddeld 3,5 uur per dag gebruiken.

Het Amerikaanse onderzoek is gebaseerd op een steekproef onder 325 mensen. Een Nederlands-Belgisch onderzoek uit datzelfde jaar wijst dezelfde kant uit en toont aan dat Nederlanders hun smartphone gemiddeld vier uur per dag gebruiken.

Bijkomend voordeel van minder afleiding is dat je met een dumbphone minder in de gaten gehouden wordt. De meeste smartphone-apps maken op de een of andere manier inbreuk op je privacy, maar een retrotelefoon kan helemaal geen apps downloaden. Je hebt dus minder last van tracking.

Buiten mentale gezondheid kleven er hele praktische voordelen aan het hebben van een dumbphone. Veel featurephones gaan bijvoorbeeld veel langer mee dan een smartphone, omdat ze geen energieslurpend scherm hebben. Accuduren van een week zijn niet ongebruikelijk in de wereld van niet-smartphones.

Ook het ontwerp is vaak duurzamer. De in 2017 heruitgebrachte Nokia 3310-dumbphone heeft bijvoorbeeld geen kwetsbaar design, maar een behuizing die wel tegen een stootje kan. Dit terwijl veel smartphones van tegenwoordig van kwetsbare en krasgevoelige materialen als glas zijn gemaakt.

Wie gebruiken retrotelefoons?

Je zou misschien verwachten dat vooral oudere doelgroepen dumbphones gebruiken. Zij hebben immers de opkomst van mobiele telefoons meegemaakt en wellicht vanuit een nostalgiegevoel een featurephone willen aanschaffen.

Uit verkoopcijfers van Light Phone blijkt echter iets heel anders. Deze retrotelefoonmaker uit New York verkoopt namelijk met name aan mensen van tussen de 25 en 34 jaar oud.

In gesprek met de BBC zegt mede-oprichter Kaiwei Tang dat de Light Phone eigenlijk bedoeld is als tweede telefoon, maar dat de meeste klanten ‘m als primair toestel gebruiken. Volgens Tang zijn veel mensen klaar met hun smartphone omdat het apparaat continu aandacht opeist, in tegenstelling tot dumbphones.

Qr-codes scannen wordt lastig

Voor zover de voordelen van dumbphones. Er kleven immers ook nadelen aan. YouTube staat vol met ervaringsverhalen van (veelal jonge) mensen die hun smartphone hebben afgezworen en nu een dumbphone gebruiken.

YouTuber Ashton Womack vindt het bijvoorbeeld lastig dat haar retrotelefoon (de Nokia 225) geen Google Maps heeft. Hierdoor moet ze iedere keer als ze op pad gaat van tevoren de kaart van haar bestemming visualiseren, of de tijden en routes van openbaar vervoerslijnen opschrijven.

Ook lastig: qr-codes. Deze streepjescodes zijn dankzij de coronapandemie ontzettend populair geworden en worden bijvoorbeeld door restaurants gebruikt om gasten hun menukaart te laten bekijken. Womack legt uit dat haar dumbphone niet in staat is om qr-codes te scannen.

Ook dumbphones worden slimmer

Featurephones zijn voor sommige mensen dus ideaal, maar voor anderen iets te simpel. Een bedrijf als Light Phone probeert dit probleem op te lossen.

Hun nieuwste model, de Light Phone II, kan bijvoorbeeld wel muziek en podcasts afspelen. Ook beschikt de simpele telefoon over bluetooth en kun je ‘m als persoonlijke hotspot gebruiken. Zaken als social media, e-mail en nieuws-apps, een internetbrowser en afleidende zaken komen er echter nooit op.

Hoewel sommige mensen willen overstappen op een dumbphone, houden bepaalde zaken ze tegen. Veel simpele telefoons kunnen bijvoorbeeld niet overweg met WhatsApp en dat is anno 2022 een realistisch probleem. Maar, er zijn ook retrotelefoons die wél over WhatsApp beschikken. Deze hebben we in onderstaand artikel op een rijtje gezet.

