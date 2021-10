‘Gelekte beelden tonen dummy van Samsung Galaxy S22 Ultra’

De nieuwe Samsung-vlaggenschepen komen steeds dichterbij. We zagen onlangs al renders van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Nu is ook een dummy-model van de smartphone uitgelekt.

Dummy Galaxy S22 Ultra lijkt op gelekte renders

De geruchtenmolen rondom de Samsung Galaxy S22-serie draait gestaag door. Lekkers xleaks7 en CoverPigtou hebben gezamenlijk beelden uitgelekt van een dummy-model van de Samsung Galaxy S22 Ultra. De dummy komt overeen met renders die we kortgeleden zagen.

De Galaxy S22 Ultra krijgt een ontwerp dat sterk lijkt op het ontwerp van de Galaxy Note 20 Ultra. De ronde vormen die we van Samsungs S-serie gewend zijn, zijn verdwenen. De Galaxy S22 Ultra krijgt puntige hoeken en – jawel – een ingebouwde S Pen. De Ultra-variant wordt het enige S22-model dat deze nieuwe ontwerptaal omarmt; de S22 en de S22 Plus behouden de ronde vormen die we gewend zijn.

Het Note-achtige ontwerp van een S-smartphone lijkt een bevestiging van het gerucht dat de Galaxy Note-serie officieel ten einde komt. De Note-smartphones hebben plaatsgemaakt voor de Galaxy Z Fold– en Z Flip-smartphones. Fans van de Note-serie hoeven gelukkig niet te treuren: de Note leeft voort onder een andere naam. Met een S Pen en het hoekige ontwerp voelt de Galaxy S22 Ultra namelijk hélemaal aan als een Note.

Naast het hoekige ontwerp zien we ook het P-vormige camera-eiland uit de gelekte renders terug op de dummy. Een hoop mensen spraken online hun negatieve mening over dit ontwerp uit. Het lijkt erop dat Samsung evengoed voor het design gaat kiezen.

De Samsung Galaxy S22 Ultra wordt het beste en duurste toestel uit de S22-serie. Verder zijn er ook nog de ‘normale’ Galaxy S22 en de Galaxy S22 Plus. Waarschijnlijk kondigt Samsung de telefoons in februari aan.

Volgens geruchten kan de Samsung Galaxy S22 Ultra opladen met maximaal 45 Watt. De accu zou met 5000 mAH iets groter zijn dan die van zijn voorganger. Verder krijgt de Galaxy S22 Ultra naar verluidt opnieuw een 108 megapixel-camera. Wel zou het gaan om een verbeterde versie.

