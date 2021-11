Dure smartphone kopen? Die kun je misschien niet in de winkel ophalen

T-Mobile, KPN en VodafoneZiggo stoppen met de verkoop van dure smartphones in hun Nederlandse winkels. Dat is het resultaat van een reeks overvallen. De drie providers bezorgen dure smartphones nog wel gewoon aan huis.

Drie van de grootste telecomaanbieders van Nederland, T-Mobile, KPN en VodafoneZiggo, stoppen met de verkoop van ‘waardevolle’ smartphones in hun Nederlandse winkels. Dat hebben de drie providers besloten na een reeks gewelddadige overvallen.

Via een persbericht werd onlangs een einde gemaakt aan de fysieke verkoop van dure smartphones, zoals de Samsung Galaxy S21 Ultra en iPhone 13 Pro. “Gezien de aanhoudende dreiging en de verschuiving van het overvalrisico naar andere telefoonwinkels hebben VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile besloten de waardevolle smartphones overal uit de voorraad te halen”.

Een aanhoudende criminele dreiging baart de providers grote zorgen. Eerder werden dure smartphones al uit de Amsterdamse winkels gehaald, maar nu volgt dus ook de rest van Nederland. Criminelen blijken zich namelijk niet te beperken tot overvallen in de binnenstad. Bij andere fysieke winkels, zoals de MediaMarkt, kun je nog wel gewoon terecht voor een dure smartphone.

Klanten kunnen smartphones laten thuisbezorgen

Was je nét van plan een nieuwe, prijzige smartphone aan te schaffen bij T-Mobile, KPN of VodafoneZiggo? Geen nood, de drie providers bezorgen jouw smartphone wel gewoon aan huis. Je kunt hem dus alleen niet meer fysiek ophalen in de winkel. Er ligt vanaf nu dan ook geen fortuin aan smartphones meer in de winkelmagazijnen.

De drie telecomproviders willen criminelen nog wel iets op het hart drukken: “Het stelen van smartphones loont niet, ze zijn altijd te traceren.”

