‘Dit zijn de eerste specificaties van de OnePlus Nord 5’

Het duurt nog wel een tijdje voordat de OnePlus Nord 5 wordt aangekondigd, maar de eerste specificaties zijn nu bekend. Je leest er hier meer over.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

’Eerste OnePlus Nord 5 specificaties gelekt’

OnePlus brengt waarschijnlijk later dit jaar de Nord 5 uit. Het toestel volgt de populaire Nord 3 uit 2023 op en langzaam verschijnen de eerste geruchten. OnePlus noemt de nieuwe telefoon de Nord 5 (en niet Nord 4), omdat het nummer vier in thuisland China een ongeluksgetal is. De smartphonemaker vermijdt dit getal daarom vaker.

Volgens een insider op X (voorheen Twitter) draait de OnePlus Nord 5 op een Snapdragon 7 Gen 3-processor. Deze chip is relatief nieuw en behoorlijk krachtig. OnePlus zou daarnaast kiezen voor een amoled-scherm van 6,7 inch of groter met een ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor moet het toestel extra snel aanvoelen.

De OnePlus Nord 3

Verder zou de Nord 5 een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie hebben, net als de Nord 3 van vorig jaar. Optische beeldstabilisatie (of OIS) corrigeert bewegingsonscherpte, bijvoorbeeld als je tijdens het maken van foto’s last hebt van trillende handen. Omdat smartphones in het donker extra gevoelig zijn voor bewegingsonscherpte, komt de functie dan helemaal van pas.

Helaas is er verder nog niets over de OnePlus Nord 5 bekend. Zo weten we niet wat de belangrijkste verbeteringen zijn en wanneer de telefoon wordt aangekondigd. De Nord 3 werd vorig jaar in juli uitgebracht met een adviesprijs van 449 euro. Inmiddels haal je de smartphone voor € 404,- euro in huis.

Opvolger van de Nord 3

De nieuwe OnePlus-telefoon laat dus nog wel even op zich wachten. Tot die tijd is de Nord 3 een prima keuze als je op zoek bent naar een vlotte smartphone met een goede prijskwaliteit-verhouding. Wil je meer weten? Lees dan de OnePlus 3 review en kijk onze videoreview hieronder.

De OnePlus Nord 3 is een goede en complete midranger waarvoor je niet de hoofdprijs betaalt. Hij is lekker snel, ziet er strak uit en heeft een lange accuduur. We hebben de smartphone dan ook met plezier gebruikt.

Minpunten zijn er helaas ook. Het grotere scherm maakt de telefoon nogal lomp en de camera’s zijn prima voor een telefoon in deze prijsklasse, maar niet buitengewoon goed. Ook is het jammer dat de achterkant nogal spiegelt en erg gevoelig is voor vingerafdrukken.

Verder is het verbeterde updatebeleid een groot pluspunt. Toch is het vooral de software zelf die tegenvalt. Door de zwaardere schil voelt de Nord 3 niet echt als een OnePlus-telefoon aan, en dat haalt de magie van vorige Nords toch een beetje weg.

Lees meer nieuws over OnePlus: