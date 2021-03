‘Xiaomi werkt aan Poco X3 Pro: dit zijn de eerste specificaties’

De Chinese fabrikant Xiaomi werkt aan een nieuwe betaalbare smartphone: de Poco X3 Pro. Het toestel zou ongeveer 250 euro gaan kosten en de eerste specificaties zijn nu gelekt. We nemen ze met je door.

‘Eerste Poco X3 Pro-specificaties verschenen’

De doorgaans goed ingevoerde website 91Mobiles heeft samen met smartphone-insider Sudhanshu de eerste specs van de Poco X3 Pro gedeeld. De telefoon, die mogelijk de Poco X3 NFC van vorig jaar opvolgt, zou in twee versies verschijnen. Je hebt straks de keuze uit 6 of 8GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB opslagruimte. Volgens Sudhanshu gaan de versies ongeveer 250 en 300 euro kosten.

De Poco X3 Pro zou daarnaast in drie verschillende kleuren verschijnen: zwart, blauw en brons. Onder de motorkap zit mogelijk de nog onaangekondigde Snapdragon 860-processor en een forse 5200 mAh-accu. Net als bij de Poco X3 NFC kan de batterij met maximaal 33 Watt snelladen, waardoor de telefoon in korte tijd weer vol zit.

Een andere opvallende feature – die we ook kennen van de Poco X3 NFC – is het 120Hz-scherm. Dit betekent dat het display 120 keer per seconde wordt vernieuwd, in plaats van 60 keer zoals bij een ‘normaal’ smartphonescherm. Daardoor ogen animaties heel vloeiend en voelt het toestel veel sneller aan. De verdere specificaties zijn helaas nog onduidelijk.

Poco X3 NFC verscheen eerder

In september vorig jaar werd de Poco X3 NFC in Nederland uitgebracht, een smartphone met een indrukwekkende prijs-kwaliteitverhouding. Het toestel valt op door de krachtige hardware, erg goede accuduur, het vloeiende scherm en capabele camera’s. Anno 2021 is de Poco X3 NFC nog steeds één van de beste budgettelefoons die je in huis kan halen. Het toestel kost op dit moment iets meer dan 200 euro.

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje in de Poco X3 NFC review op Android Planet. Onlangs kondigde de Chinese smartphonemaker ook de Redmi Note 10-telefoons aan. In de Xiaomi Mi 11 review vertellen we je alles over het dure vlaggenschip van het bedrijf.

