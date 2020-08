We moeten nog lang wachten op de opvolger van de Samsung Galaxy S20, maar de geruchtenmolen begint langzaam te draaien. De eerste features en specs zijn vermoedelijk gelekt en wij zetten ze op een rijtje.

Samsung Galaxy S21 krijgt weer 108 megapixel-camera

Ice Universe, een smartphonelekker die op Twitter vaak informatie over onaangekondigde Samsung-toestellen plaatst, heeft de eerste informatie over de Samsung S21 (of S30) gedeeld. Volgens de insider krijgt de Galaxy S21 Ultra, de opvolger van de Samsung S20 Ultra, opnieuw een 108 megapixel-camera. Een nieuwe sensor moet zorgen voor betere foto’s én de autofocusproblemen van de S20 Ultra oplossen.

Een Time of Flight-sensor – waarmee diepte-informatie wordt vastgelegd – zou ontbreken, net als bij de nieuwe Samsung Note 20 en Samsung Note 20 Ultra. Deze telefoons hebben laser autofocus die de camera’s ondersteunt. Verdere informatie over de camera’s van de Galaxy S21/S30 ontbreekt nog.

Veel sneller opladen

Daarnaast zou het nieuwe Samsung-vlaggenschip veel sneller opladen. Een Vietnamese smartphone-insider meldt op Twitter dat de Galaxy S21 Ultra snelladen met maximaal 60 Watt ondersteunt.

Dat zou een flinke vooruitgang zijn; de Samsung S20-telefoons laden op met 25 Watt en alleen het Ultra-model ondersteunt sneller opladen met 45 Watt. Omdat de informatie van een onbekende bron komt, nemen we dit gerucht nog wel met een flinke korrel zout.

Krachtigere chip en betere vingerafdrukscanner

Verder ligt het voor de hand dat de Galaxy S21/S30 een nieuwe, snellere chip krijgt en de smartphone zou een nieuwe vingerafdrukscanner gebruiken.

Het moet gaan om de ‘3D Sonic Max’, een scanner van Qualcomm die maar liefst 17 keer groter is dan de vingerafdrukscanner die de huidige S20-telefoons hebben. Daardoor is de vingerafdrukscanner sneller, makkelijker in gebruik en wordt het misschien mogelijk om met twee vingers tegelijk te ontgrendelen, wat de beveiliging ten goede komt.

