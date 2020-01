Een van de trends die we al even zien in smartphoneland is die van selfiecamera’s in een gaatje in het scherm. Nu is er een foto verschenen van ‘s werelds eerste smartphone met twee 44 megapixel-frontcamera’s. Maar welk toestel het is?

Smartphone met twee 44 megapixel-frontcamera’s

Arun Maini, de persoon achter het bekende Twitteraccount van Mrwhosetheboss, heeft een foto gedeeld van een onbekende smartphone. De bijgevoegde tekst is misschien nog wel interessanter. Het gaat om een toestel met twee frontcamera’s van elk 44 megapixel elk. Als dat klopt, is het de eerste smartphone ter wereld met deze specificatie.

Toestellen met zo’n punch hole zijn al even op de markt te vinden bij verschillende fabrikanten. Daarvoor is er een gaatje in het scherm aanwezig, waarin de camera is geplaatst. Toestellen met een dubbele frontcamera bestaan al ook al is dat wel mondjesmaat. Onder andere de Samsung Galaxy S10 Plus heeft twee camera’s aan de voorkant. Daarmee kun je bijvoorbeeld een selfie maken met een beter scherptediepte-effect.

Megapixelrace voor frontcamera’s begonnen?

De megapixelrace voor selfiecamera’s lijkt met dit aankomende toestel weer echt aangebroken te zijn. Zo vind je momenteel smartphones op de markt met een frontcamera van maximaal 32 megapixel. Volgens geruchten krijgt de aankomende Galaxy S20 Ultra een 40 megapixel-sensor en dan is er ook nog dit aankomende toestel.

Het is dus nog onbekend wie de fabrikant is van de camera’s. Samsung presenteerde vorig jaar een camera van 43,7 megapixel, maar die is tot nu toe dus nog niet gebruikt in een smartphone.

Tot slot is het nog de vraag om welk toestel het precies gaat, maar men denkt aan een toestel van de Chinese fabrikant Oppo. Daarbij gaat het niet om de aankomende Find X2. De smartphone op de foto heeft een plat display, terwijl de X2 een scherm krijgt met afgeronde zijkanten.

Wat vind jij van frontcamera’s met zo’n hoge resolutie? Denk jij ook te weten welk toestel we hier zien? Laat het weten in de comments!