De eerste Xiaomi Mi Band 6-geruchten zijn verschenen. De slimme fitnesstracker zou een geïntegreerde gps-module en Alexa-ondersteuning krijgen. De release wordt pas over maanden verwacht.

Xiaomi Mi Band 6 geruchten

Wearables heb je in allerlei vormen, maten en prijsklassen en de Mi Bands van Xiaomi zijn al jaren erg populair, vooral vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding. Het lijkt erop dat de komende Mi Band 6 weer wordt voorzien van een boel nieuwe functies.

Een gebruiker van het GeekDoing-forum heeft allerlei aanwijzingen gevonden over de nieuwe wearable. Zo komt het apparaatje waarschijnlijk in twee varianten op de markt, met en zonder een nfc-chip.

Xiaomi Mi Band 5

Ingebouwde gps-module

Het lijkt erop dat de fitnesstracker een eigen gps-module aan boord krijgt. Zo kun je wandelen, hardlopen, fietsen of een andere sport beoefenen en de route goed vastleggen. Bij veel wearables moet je nog een smartphone meenemen, zodat de gps-chip van dat apparaat gebruikt wordt.

Ook zijn tientallen nieuwe trainingsmodi toegevoegd, zo blijkt uit verschenen afbeeldingen. Wil je basketballen, dansen, schaatsen of bijvoorbeeld volleyballen, dan kun je dat allemaal netjes bijhouden met de Mi Band 6. Een andere nieuwe mogelijkheid is de Pomodoro-timer. Daarmee kun je notificaties tijdelijk uitschakelen en je even richten op de sport, studie of tijd voor jezelf. Ook vernieuwde icoontjes en nieuwe wijzerplaten worden toegevoegd aan de wearable.

Amazon Alexa-ondersteuning

Ook zou je slaapinformatie direct op de wearable kunnen bekijken. Dat kan nu alleen nog via de app op je smartphone. Ondersteuning voor Amazon-assistent Alexa en een sensor om het zuurstofniveau van het bloed kunt meten zijn ook aan boord. Hoe de integratie met Alexa precies werkt is nog onbekend.

Huidige mogelijkheden van de Mi Band 5 blijven natuurlijk ook aanwezig bij het nieuwe model. Zo kun je ook je hartslag meten of je slaap bijhouden. Ook gaan we er vanuit dat het apparaatje oplaadt met een magnetische kabel.

Emoji op de Xiaomi Mi Band 6

Presentatie en prijs Xiaomi Mi Band 6

De Mi Band 5 werd vorig jaar in juli geïntroduceerd voor 39,99 euro. Over de prijs van de Mi Band 6 is nog niks concreets genoemd, maar die verschilt waarschijnlijk niet al te veel van zijn voorganger. Als Xiaomi de wearable dit jaar in dezelfde maand uit wil brengen, moeten we er dus nog wel even op wachten.

