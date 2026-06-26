Einde voor populaire flitsapps? Dit kunnen EU-lidstaten straks doen

Grote kans dat ook jij graag gebruikmaakt Flitsmeister of Waze om minder snel een bon te krijgen. De vraag is alleen hoelang het gebruik van deze apps in de huidige vorm nog wordt toegestaan.

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Uitspraak van Europees Hof in rechtszaak

Vorige week heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat EU-lidstaten zelf mogen bepalen of flitsapps zijn toegestaan of in de toekomst verboden worden. De uitspraak volgde op een Franse rechtszaak rondom Coyote System, bekend van de verkeersapp die gebruikers waarschuwt voor files, ongevallen en snelheidscontroles.

Gebruikers kunnen in de app zelf melden als er ergens geflitst wordt. Frankrijk wilde die functie verbieden, waarna Coyote naar de rechter stapte. Het Hof stelde Frankrijk uiteindelijk in het gelijk: lidstaten mogen dergelijke waarschuwingen wel degelijk verbieden. De uitspraak betekent niet dat alle flitsapps per direct verdwijnen, maar het geeft lidstaten wel een stevigere juridische basis om strengere regels in te voeren.

Wat betekent uitspraak voor flitsapps in Nederland?

De meest populaire flitsapp van ons land is zonder twijfel Flitsmeister. Met meer dan drie miljoen gebruikers is het één van de meest geïnstalleerde apps. Op dit moment is de app legaal. Dat komt omdat Flitsmeister niet alleen meldingen geeft over snelheidscontroles, maar bestuurders ook op de hoogte houdt over files, wegwerkzaamheden en gevaarlijke omstandigheden onderweg, zoals gladheid.

Die meldingen dragen bij aan de veiligheid van bestuurders, waardoor instanties als het Openbaar Ministerie Flitsmeister niet enkel zien als een handig hulpje om boetes te voorkomen. Wel kunnen we ons voorstellen dat de recente uitspraak in de Franse rechtszaak op termijn kan leiden tot een verbod op de specifieke optie om andere weggebruikers te waarschuwen voor flitsers.

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Waarom een verbod niet gek zou zijn

Een verbod zou op gejuich kunnen rekenen van verkeersdeskundigen en andere critici. Die houden flitsapps deels verantwoordelijk voor de vele snelheidsoverschrijdingen in ons land. Bestuurders gaan er namelijk vaak vanuit dat ze op tijd een seintje krijgen voor een flitspaal, waardoor ze te hard blijven rijden wanneer een melding uitblijft.

Daarnaast zou het plotseling remmen na het krijgen van een flitsmelding tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Dit is een belangrijke reden dat wegbeheerders steeds vaker gebruikmaken van trajectcontroles in plaats van vaste flitspalen.

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Als we nog even teruggaan naar Frankrijk, dan is daar nu geen sprake van een verbod. Wel hanteert het land een bijzonder streng beleid. Flitsapps mogen daar momenteel geen exacte flitserlocaties tonen, alleen bredere ‘gevarenzones’. Sta jij deze zomer op een Franse camping? Schakel Flitsmeister dan voor de zekerheid net voor de grens uit. Ga je ergens anders naartoe? Controleer altijd lokale regels om gedoe te voorkomen.

Maak jij gebruik van een flitsapp en zo ja, welke? Laat het weten in de reacties en vertel gelijk hoe jij denkt over een verbod op deze apps of op de optie om flitsers te melden.