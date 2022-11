Elon Musk wil eigen smartphone maken als Twitter verbannen wordt

Twitter ondergaat momenteel veel controversiële veranderingen. Sommige mensen denken dat Google de app daarom uit de Play Store zal verwijderen. Als dat gebeurt, overweegt eigenaar Elon Musk om een eigen smartphone te maken. Een Twitterfoon, zogezegd.

Komt Elon Musk met eigen smartphone?

Het zal je niet zijn ontgaan dat Twitter geregeld in het nieuws is de laatste tijd. Eigenaar Elon Musk voert veel veranderingen door. Zo wil hij minder hard optreden tegen uitwassen van het vrije woord. Deze week maakte hij bovendien bekend dat geschorste accounts worden hersteld, mits de eigenaar geen wetten heeft overtreden.

Google en Apple zijn niet zo happig op apps waarin mensen bijvoorbeeld oproepen tot geweld. Het is daarom best denkbaar dat Twitter op den duur uit de Play Store en de App Store wordt verbannen.

Als dat gebeurt, wil Musk een eigen smartphone maken waarop je de app van het sociale medium wél kunt gebruiken. Dat antwoordde de miljardair op een vraag van de conservatieve politieke commentator Liz Wheeler. Musk zei er wel bij dat hij hoopt dat het niet zover komt.

Musk gooit voortdurend allerlei bommetjes de wereld in. Voorlopig verwachten we zeker nog geen Twitterfoon. Er zijn immers geen aanwijzingen dat Google op het punt staat om het platform in de ban te doen. En zelfs als dat gebeurt, zou het nog steeds mogelijk zijn om de app te sideloaden met een APK-bestand. Ook zou je de website nog gewoon kunnen bezoeken in je browser.

Daarnaast vragen we ons af hoeveel mensen een telefoon kopen alleen omdat je er een app van Twitter op kunt gebruiken. Musk zou met een bijzonder goed product moeten komen om consumenten bij Android en iOS weg te kapen. Overigens gaan er al wel langer vage geruchten dat zijn bedrijf Tesla aan een eigen smartphone werkt.

Alternatieven voor Twitter

De overname van Twitter door Elon Musk was voor veel gebruikers even schrikken. We schreven recent al over wat er gaat veranderen met de excentrieke ondernemer aan het roer. Voel je je daar niet prettig bij en wil je overstappen naar een ander platform? We hebben de vijf beste Twitter-alternatieven op een rij gezet. Kijk je het voorlopig nog even aan? Doe dan deze vier dingen voor je veiligheid.

