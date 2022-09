Hier stream je de winnaars van de Emmy’s 2022

De Emmy’s zijn weer uitgereikt, met prijzen voor onder andere Netflix, HBO Max en Disney Plus. Hier kun je de winnaars van de Emmy’s 2022 streamen.

De winnaars van de Emmy’s 2022 streamen

Voor televisiemakers en -kijkers zijn de Emmy’s het grootste evenement van het jaar. Hier worden namelijk prestigieuze prijzen uitgedeeld voor het beste van het beste. Toen House of Cards een Emmy won, was dat de eerste keer dat een streamingdienst naar huis ging met het begeerde gouden beeldje. Inmiddels gaan praktisch alle prijzen naar streamingdiensten.

Het goede nieuws is dat je alle winnaars direct kunt kijken, gewoon op je favoriete streamingdienst. HBO Max is de grote winnaar dit jaar, maar ook op onder andere Netflix en Disney Plus zijn winnaars te vinden.

HBO Max

Succession

De grootste prijs van de avond is die voor de beste dramaserie van het jaar. Succession is daar de terechte winnaar van. Deze serie gaat over de rijke Roy-familie, eigenaar van een enorm media- entertainmentbedrijf. De banden in deze familie zijn gespannen als de gezondheid van de vader kwakkelt.

Succession kreeg onder andere ook de Emmy’s voor beste schrijfwerk in een dramaserie en de muziek in een serie. Acteur Matthew Macfadyen ging voor zijn rol als Tom Wambsgans in Succession ook naar huis met een Emmy.

White Lotus

Een andere grote hit voor HBO Max is White Lotus. Deze serie gaat over een luxeresort waarin de gasten alles krijgen wat ze willen, totdat er iemand wordt vermoord. De serie werd geëerd met een stapel Emmy’s. Onder andere voor acteurs Murray Bartlett en Jennifer Coolidge. Seriemaker Mike White kreeg een Emmy voor zijn schrijfwerk en de regie. Zelfs de intromuziek kreeg een Emmy.

Euphoria

Actrice Zendaya ging naar huis met de Emmy voor beste actrice in de serie Euphoria. Deze serie gaat over de jonge Rue (Zendaya) die de strijd met haar drugsverslaving lijkt te verliezen. Ook acteur Colman Domingo mocht een Emmy in ontvangst nemen voor zijn rol in de prachtige serie. Tevens werd de cinematografie van de show is geëerd met een beeldje.

Hacks

Hacks gaat over een oudere komiek wiens routine een verse impuls nodig heeft. Daar moet de jonge schrijfster Ava voor zorgen. Actrice Jean Smart kreeg de Emmy voor haar hoofdrol als Deborah Vance. Actrice Laurie Metcalf mocht ook een Emmy in ontvangst nemen voor haar gastrol in de serie. Zelfs de kostuums in de serie kregen een Emmy.

Netflix

Squid Game

Vergeleken met HBO Max mag Netflix dit jaar verrassend weinig beeldjes in ontvangst nemen, maar uiteraard was Squid Game wel één van de winnaars. Hoofdrolspeler Lee Jung-jae kreeg een Emmy voor zijn werk, net als actrice Lee You-mi. Daarnaast kreeg Squid Game een prijs voor beste regie in de aflevering Red Light, Green Light en beste special effects in de aflevering VIPS.

Arcane

Animatieserie Arcane viel direct op door de bijzondere animatiestijl en daar zijn de mensen achter de Emmy’s het mee eens. De serie, gebaseerd op de game League of Legends, gaat over twee zussen die tegenover elkaar komen te staan. Arcane kreeg de Emmy voor de beste animatieserie en beste ‘individuele prestatie in animatie’.

Andere Netflix-series met een Emmy:

Ozark (supporting actrice in een dramaserie)

Queer Eye (gestructureerd realityprogramma)

Love on the Spectrum U.S. (ongestructeerd realityprogramma)

Disney Plus

Abbott Elementary

De hilarische nieuwe comedyserie Abbott Elemantary kreeg ook een paar Emmy’s. Voor het schrijfwerk in de allereerste aflevering en voor actrice Sheryl Lee Ralph. Deze serie gaat over een basisschool met bijzonder weinig budget, maar met zeer gemotiveerde docenten. Deze serie is gemaakt door Amerikaanse kabelzender ABC, maar is in Nederland gewoon op Disney Plus te zien.

The Beatles: Get Back

De bijzondere documentairereeks The Beatles: Get Back heeft tevens een paar Emmy’s gewonnen. Namelijk voor de beste documentaire of nonfictieserie en voor beste regie van een documentaire of nonfictieserie. Voor deze docureeks ging Peter Jackson door een hoop nog niet eerder vertoond archiefmateriaal van de band om een uniek kijkje in hun leven te geven.

Andere Disney Plus-series met een Emmy:

Only Murders in the Building (gastacteur in een comedyserie)

Dopesick (acteur in een gelimiteerde serie of anthologieserie)

The Dropout (actrice in een gelimiteerde serie of anthologieserie)

The Book of Boba Fett (special effects in een seizoen of film)

What if…? (Chadwick Boseman voor zijn stemwerk)

Chip ‘n Dale: Rescue Rangers (beste televisiefilm)

Apple TV Plus

Ted Lasso

In de comedyhoek is Ted Lasso de grote winnaar. Deze serie van Apple gaat over een Amerikaanse footballcoach die in Engeland een voetbalteam onder zijn hoede krijgt. De serie heeft niet alleen het beeldje voor beste comedyserie gekregen, maar ook Jason Sudeikis mocht naar huis met een beeldje voor zijn rol als Ted Lesso. Ook acteur Brett Goldstein kreeg een Emmy voor zijn rol als Roy Kent.

Apple TV Plus kom je niet vaak tegen hier op Android Planet, omdat de streamingdienst van Apple geen Android-app heeft. Wel kun je naar de serie kijken via een webbrowser door naar tv.apple.com te gaan. Dat is zeker de moeite waard, want Ted Lasso is een fantastische serie.

Prime Video

Lizzo’s Watch Out For the Big Grrrls

Het realityprogramma van Lizzo waarin ze op zoek gaat naar nieuwe achtergronddansers heeft twee Emmy’s gekregen. Eentje voor het beste wedstrijdprogramma en eentje voor de regie.

