Deze emoji komen in 2023 en 2024 naar je Android-smartphone

Er komen dit of volgend jaar een boel nieuwe emoji naar je Android-smartphone. Die kun je gebruiken in je favoriete chat-apps. Check hier welke emoji nieuw zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe emoji in 2023 en 2024

Het Unicode Consortium heeft de nieuwe emoji voor het komende jaar onthuld. In totaal zijn er 108 nieuwe plaatjes die dit jaar of in 2024 kunnen worden toegevoegd. Het is aan fabrikanten als Google, Samsung en Apple om te bepalen welke nieuwe emoji gebruikers uiteindelijk kunnen gebruiken.

Nieuw dit keer is een emoji van een feniks, limoen, paddestoel en een gebroken ketting. Ook zijn er allerlei emoji die een familie laten zien, bijvoorbeeld twee ouders met één of twee kinderen. Ook komen er emoji met een hoofd die horizontaal of verticaal schudt.

Verder kun je straks allerlei poppetjes sturen van iemand die loopt, hardloopt en op zijn knieën zit. Daarnaast zijn er emoji van een man of vrouw met een blindenstok en in een rolstoel. Zoals gezegd is het aan fabrikanten om de emoji uiteindelijk te implementeren. Het kan daarom dat de plaatjes er straks iets anders uit komen te zien.

Wanneer kun je de nieuwe emoji gebruiken?

De release van de nieuwe emoji hangt af van Google en de fabrikant van jouw smartphone. De bundel van deze nieuwe afbeeldingen staat ook wel bekend als het Emoji 15.1-pakket. De emoji zijn klaar voor de implementatie en worden in september goedgekeurd.

Daarna is het afwachten met welke update de emoji officieel hun intrede maken. De release wordt later dit jaar of in 2024 verwacht. Voorlopig moeten we als Android-gebruikers dus nog even geduld hebben.