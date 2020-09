Deze 217 emoji komen in 2021 naar je Android-telefoon

De release van alle nieuwe emoji laat nog even op zich wachten. Gelukkig heeft het Unicode Consortium, de organisatie die emoji keurt en geschikt maakt voor alle toestellen, nog wel een warmhoudertje voor ons in petto. In 2021 verschijnen 217 nieuwe emoji.

217 emoji voor Android in 2021

217 nieuwe emoji. Dat is aardig wat. Echter zijn 200 hiervan nieuwe huidtinten voor al bestaande emoji. Daarnaast komt er ook een bredere keuze in geslachtsvariaties voor de koppelemoji: genderneutraal, vrouw-vrouw, man-man en vrouw-man.

Van de resterende zeventien emoji, zijn er twaalf stuks gericht op Persoon met baard. Ook hier bieden de emoji de mogelijkheid om een genderneutrale keuze te maken. Zo komen er zes mannelijke en zes vrouwelijke varianten van de emoji.

Nog vijf nieuwe emoji te gaan. Het goede nieuws is dat dit geheel nieuwe smiley- en hartemoji zijn. Er zijn drie nieuwe smileys toegevoegd, waaronder een gezichtje dat uitblaast, een hoofd in de wolken en een gezicht met draaiende ogen.

De nieuwe hartemoji hebben de namen Mending Heart en Heart on Fire. Mocht er twijfel zijn over de betekenis van deze emoji: de eerste hart-emoji is het tegenovergestelde van het gebroken hart. Terwijl het vlammende hartje gebruikt kan worden voor het weergeven van verlangen of lust, of kan duiden op een gevoel van het verbranden van een vroegere liefde en verder gaan.

Wanneer kun je de nieuwe 2021 emoji verwachten?

De release van de nieuwe 217 emoji hangt af van Google en de fabrikant van jouw smartphone. Het pakket van deze nieuwe afbeeldingen staat ook wel bekend als het Emoji 13.1-pakket. De emoji zijn klaar voor de implementatie, het is alleen afwachten met welke update van iOS de emoji hun officiële intrede maken.

Waarschijnlijk duurt het nog wel even voordat jij de nieuwe emoji op je Android-toestel ontvangt. Op dit moment is het Emoji 13.0-pakket uitgebracht op een handjevol smartphones van Google en Samsung, daarna volgt 13.1 pas. Hierdoor is het onduidelijk wanneer alle nieuwe emoji op Android-telefoons te vinden zijn, maar dit gebeurt hoogstwaarschijnlijk ergens in 2021.