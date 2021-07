Emoji op je smartphone en Chromebook gaan er iets anders uitzien, omdat Google een emoji make-over geeft. De nieuwe emoji voor later dit jaar laten ook van zich zien.

Lees verder na de advertentie.

Emoji make-over voor Android en Chrome OS

We kunnen uit een hele hoop emoji kiezen als we berichtjes schrijven en Google geeft bijna al deze emoji een ander uiterlijk. Vooral kleuren, texturen en schaduwen worden aangepast voor een meer moderne stijl.

Over het algemeen zien de plaatjes er wat platter uit dan voorheen met egale kleuren in plaats van overgangen, maar wel met een glinstering in de linker bovenhoek. Bijna elke emoji is licht aangepast, van symbolen, tot voorwerpen en mensen. Zie alle nieuwe designs in het Noto Emoji-project.

Het is niet de eerste keer dat Google zijn emoji een ander uiterlijk geeft. Vroeger bestonden de gezichtjes bijvoorbeeld nog uit blobs in plaats van de ronde hoofdjes die we nu hebben.

Het is wel de vraag of je dit nieuwe design zelf gaat zien. Zo hebben onder andere Samsung, WhatsApp, Twitter en Facebook eigen versies van emoji. Het nieuwe design duikt waarschijnlijk later dit jaar op in Android 12 en nieuwe versies van Chrome OS.

Emoji 14

Het Unicode Consortium heeft tevens de kandidaten gepresenteerd voor de nieuwe lading emoji: Emoji 14. Deze emoji zijn nog niet officieel, maar in de praktijk gaat de kandidatenlijst bijna altijd wel door naar de uiteindelijke release. Van die nieuwe lading officiële emoji maken bedrijven zoals Google en Samsung dan weer een eigen design.

Emoji 14 lijkt te gaan bestaan uit onder andere een smeltend hoofdje en een hoofdje met de handen voor de ogen waar tussen wordt gespiekt. Er is een batterij die bijna leeg is en een mond die speels op de onderlip bijt. Tevens worden er met Emoji 14 waarschijnlijk meer handsymbolen toegevoegd. Zoals een vinger die naar de kijker wijst, het vormen van een hartje met twee handen en meerdere opties om handenschudden weer te geven.

Dit weekend ga je nog veel meer over emoji horen. Op 17 juli is het namelijk World Emoji Day. Op deze dag worden alle emoji gevierd.

Android 12

Waarschijnlijk komt in september de eerste stabiele versie van Android 12 uit. Check onze Android 12-versiepagina om meer te lezen over alle vernieuwingen. Of check onderstaande video.