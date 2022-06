Gevaarlijke Emotet-malware jaagt op de creditcard van Chrome-gebruikers

Emotet is terug. Het gevaarlijke malwarevirus heeft het dit keer gemunt op creditcardgegevens van Google Chrome-gebruikers.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Emotet-malware maakt comeback

Dat blijkt uit onderzoek van Proofpoint (via Bleeping Computer), een bedrijf voor cyberveiligheid. Volgens Proofpoint wordt Emotet nu gebruikt om creditcardgegevens van Google Chrome-gebruikers te stelen.

Emotet wordt verspreid via e-mails. De makers van de malware versturen massaal e-mails naar potentiële slachtoffers met daarin documenten in de bijlage. Slachtoffers worden aangemoedigd om deze documenten te openen.

Zodra dit gebeurt, installeert Emotet zichzelf. Vervolgens probeert de malware ook andere apparaten in het netwerk te besmetten, zoals een (andere) smartphone, tablet of computer.

Zo herken je de Emotet-malware

Deze oplichtingsmethode staat bekend als phishing. Hierbij sturen criminelen e-mails, WhatsApp-berichten of sms’jes naar slachtoffers met daarin een bijlage, of een link naar een valse website.

Zodra het document of de link wordt geopend, geeft het slachtoffer de malware de kans om zich op haar of zijn apparaat te nestelen, met alle gevolgen van dien. De belangrijkste tip is en blijft daarom om niet zomaar onbekende documenten en links te openen – helemaal wanneer je de afzender niet kent.

De criminelen zouden onder meer uit zijn op de naam van de creditcardhouder, de vervaldatum en het kaartnummer. Zodra Emotet deze informatie heeft gestolen, wordt het doorgestuurd naar de makers van het virus. Zij kunnen vervolgens grote sommen geld stelen. Meestal worden hiervoor katvangers gebruikt, zodat het geldspoor niet direct naar de criminelen leidt.

Emotet jaagt niet alleen op creditcardgegevens van Google Chrome-gebruikers. De internetcriminelen hebben het namelijk ook gemunt op opgeslagen wachtwoorden in andere browsers, zoals Firefox, Safari en Opera.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Comeback

Het is niet de eerste dat we van Emotet horen. Het virus begon ooit als zogeheten trojan. Zo’n ‘Trojaans paard’ is stiekem onderdeel van een programma of app en wordt dus mee geïnstalleerd, zonder dat het slachtoffer hier weet van heeft. Sindsdien heeft Emotet zich ontwikkeld tot een meer algemeen malware- en spam-virus.

Eerder deze maand bleek uit onderzoek van HP Wolf Security dat Emotet de grooste malwarefamilie in het eerste kwartaal van 2022 was. Begin 2021 werden nog twee kopstukken uit de organisatie achter het virus opgepakt. Sindsdien heeft het virus zich dus, jammer genoeg, aardig weten te herpakken.