Huawei heeft haar EMUI 10.1-updateplannen uit de doeken gedaan. In totaal worden tien Huawei-smartphones naar de nieuwe softwareversie geüpdatet. Ook enkele Honor-toestellen mogen op een update rekenen.



Huawei en EMUI 10.1: deze toestellen krijgen een update

Dat blijkt uit de roadmap die de fabrikant online heeft gezet. In zo’n document staat welke smartphones updates krijgen, en wanneer. Naast haar EMUI 10.1-updateplannen heeft men ook de roadmap voor Magic UI 3.1 uit de doeken gedaan. Sommige Honor-telefoons gebruiken deze Android-schil, en Honor is een dochtermerk van Huawei.

Deze Huawei-telefoons worden bijgewerkt naar EMUI 10.1:

Deze Honor-smartphones krijgen een update naar Magic UI 3.1:

Wanneer ontvang ik de update?

Dat is nog lastig te zeggen. De roadmap is in het Chinees gepubliceerd. Het is dus aannemelijk dat de data niet voor Nederland gelden, maar eerst telefoons in het Huawei-thuisland worden bijgewerkt. Bovendien starten er eerst bètaprogramma’s voor bovenstaande toestellen. Op die manier kan Huawei de softwareversies bijschaven en optimaliseren voordat de update naar iedereen wordt uitgerold.



Dit voegt EMUI 10.1 toe

De vorige week onthulde Huawei P40 en P40 Pro zijn de eerste Huawei-telefoons die uit de doos op EMUI 10.1 draaien. De fabrikant heeft meerdere functies aan haar software toegevoegd, waaronder MeeTime. Deze tool komt goed van pas in deze thuiswerktijden, want deze app laat je het thuisscherm van je Huawei-telefoon delen met anderen. Ook videobellen behoort tot de mogelijkheden.

Verder voegt Huawei een eigen spraakassistent toe: Celia. Deze digitale butler moet de Google Assistent doen vergeten. EMUI 10.1 focust zich daarnaast op het makkelijk delen van bestanden via Huawei Share. Tot slot zijn er wat kleine updates toegevoegd, zoals Sound Booster en een fris design voor de Galerij-app.

