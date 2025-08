Einde rechtzaak Epic Games en Google heeft grote gevolgen voor Play Store

Epic Games heeft de rechtszaak tegen Google gewonnen en dit betekent dat er het een en ander gaat veranderen in de Play Store.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Epic Games Google rechtszaak uitspraak 2025

Nadat game-uitgever Epic Games (bekend van Fortnite) een rechtszaak aanspande tegen Google in 2020, is er een hoop gebeurd. Epic Games beschuldigde Google van machtsmisbruik in de Play Store, het belemmeren van andere app-winkels en het verhinderen van alternatieve betaalmethoden.

Google stelt dat de Play Store juist een belangrijke rol speelt in de veiligheid en gebruikerservaring van Android-apparaten en dat Epic Games dit zou kunnen beschadigen. Epic Games won de rechtzaak in 2023, waarna Google twee keer in hoger beroep ging. In 2024 won Epic weer en deze week verscheen opnieuw een uitspraak van het Amerikaanse Hof van Beroep, da wederom Epic Games gelijk gaf.

De uitspraak betekent dat Google verschillende aanpassingen moet doen in het beleid rondom de Play Store. Zo moet het alternatieve app stores toestaan, zoals de Epic Games Store. Ook mogen app-ontwikkelaars andere manieren van betaling in hun apps bouwen, in plaats van via Google Play. Bij iedere in-app-aankoop rekent Google namelijk een belasting van dertig procent voor de ontwikkelaar.

Google mag overigens ook niet smartphonefabrikanten weerhouden alternatieve app stores te installeren, bijvoorbeeld met een financiële bijdrage of andere voordelige overeenkomsten. Epic Games-ceo Tim Sweeney laat weten dat de app store van de fabrikant zo snel mogelijk naar in de Play Store komt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google laat weten dat dit mogelijk veiligheidsrisico’s met zich meebrengt en dat de innovatie van de Android wordt ondermijnd. We verwachten dat de techgigant met de zaak naar het hooggerechtshof gaat. Tot dit gebeurt moet Google zich aan het vonnis houden, inclusief het aanpassen van Play Store-beleid.

Android Planet houdt je op de hoogte van hoe de zaak verder gaat.