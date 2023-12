Epic wint in rechtszaak tegen Google: dit zijn de mogelijke gevolgen voor Android

Het heeft jaren geduurd, maar Epic heeft een belangrijke rechtszaak gewonnen van Google. Dat gaat waarschijnlijk gevolgen hebben voor Android.

Epic wint van Google: dit zijn de mogelijke gevolgen

Gamebedrijf Epic Games sleepte drie jaar geleden Google en Apple voor de rechter, omdat de Fortnite-maker vindt dat deze bedrijven hun monopoliepositie misbruiken. Eerder heeft Epic van Apple verloren, maar in de zaak tegen Google gebeurde iets verrassends: Epic won.

Epic vindt het oneerlijk dat alles via de appwinkels en betaalsystemen van deze partijen moet gaan. Toen Fortnite nog via deze winkels te spelen was, kreeg Apple en Google van elke aankoop binnen deze game 15 tot 30 procent. Gezien de populariteit van Fortnite liepen die bedragen flink op, waardoor Epic besloot om de game uit deze winkels te halen.

Een jury is het nu met Epic eens dat Google met zijn Google Play-winkel in combinatie met betaalsysteem Google Play Billing een illegaal monopolie heeft gecreëerd.

Waarom dit verschil tussen Apple en Google?

Opvallend is het verschil in de uitkomst tussen de rechtszaken tegen Apple en Google. Op Apple-toestellen is het namelijk (nog) niet mogelijk om apps van andere plekken te downloaden dan de officiële App Store. Op Android kun je apps van andere plekken downloaden en installeren. Toch won Apple grotendeels en verloor Google.

Afgezien van het feit dat deze rechtszaak door een jury is beslist en die tegen Apple door een rechter, zijn er andere opvallende verschillen. Een belangrijk detail is dat er bij Google ‘Revenue Sharing Agreements’ zijn afgesloten waardoor sommige smartphonemakers eigen app-winkels kunnen aanbieden met speciale percentages die aan Google betaald moeten worden.

Ook werd ‘Project Hug’ geïntroduceerd, waarmee Google honderden miljoenen dollars aan gamemakers betaalde om ze in de Play Store te houden. Epic Games werd toen 147 miljoen dollar aangeboden, maar de Fortnite-maker wees dit af. Met een eigen gamewinkel zonder ‘Google-belasting’ zou Epic namelijk veel meer verdienen.

Wat vraagt Epic van Google?

De rechter moet nog beslissen wat er nu exact gaat gebeuren. De kans is klein dat Epic om geld vraagt, want dat heeft het bedrijf in het verleden ook nooit gedaan. Waarschijnlijk gaat Epic Google wel dwingen om aanpassingen te maken op Android.

Toen Epic eerder werd gevraagd wat het bedrijf wilde bereiken, was het antwoord: vrijheid voor Epic en andere ontwikkelaars om hun eigen winkels aan te bieden zonder beperkingen. Volgens Epic betekent deze vrijheid onder andere dat eigen betaalsystemen gebruikt mogen worden en dat er een maatregel wordt ingesteld om Google ervan te weerhouden op een creatieve manier weer dezelfde problemen te creëren.

Rechter Donato zei toen dat dit laatste sowieso niet gaat gebeuren. Mochten dezelfde problemen terugkeren, dan kan Epic altijd weer aankloppen. De rechter zei wel dat eigen winkels met eigen betaalsystemen haalbaar moeten zijn.

Dit zijn de mogelijke gevolgen voor Android

Mocht deze vraag een realiteit worden, dan betekent het dat je in de nabije toekomst andere appwinkels kunt downloaden via de Play Store die een eigen betaalsysteem gebruiken waarvan niets naar Google gaat. Denk aan een Epic Games Store met Fortnite, maar mogelijk ook de komende Xbox-winkel van Microsoft.

Google zegt dit geen goed idee te vinden, omdat het Android onveiliger zou maken. Ook zou Android volgens Google door deze maatregelen minder goed met de iPhone kunnen concurreren.

Wat gebeurt er nu?

De gevolgen van deze rechtszaak worden duidelijk in de tweede week van januari, wanneer beide partijen in gesprek gaan met de rechter. Google gaat daarnaast in beroep tegen het vonnis. Volgens het bedrijf liet de rechtszaak namelijk zien dat het bedrijf juist competitief concurreert met Apple en de App Store.

Fortnite op Android spelen

Wil je nu Fortnite op je Android-toestel spelen, dan heb je daar twee opties voor. Je kunt de Epic Games-app downloaden via de website of via de Samsung Galaxy Store. Ook kun je kiezen voor cloudgaming, via Xbox Cloud Gaming of GeForce Now.