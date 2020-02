Met de Essential Phone wilde Andy Rubin -een van de oorspronkelijke Android-bedenkers- in 2017 de telecommarkt opschudden. Drie jaar en meerdere geflopte projecten later gaat de stekker uit het bedrijf en uit alle toekomstige updates voor de Essential Phone.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Essential failliet: per direct geen updates meer

Essential maakt in een blogpost bekend er een punt achter te zetten. Dat betekent niet alleen dat er geen updates meer zullen verschijnen voor de Essential Phone, maar ook dat het nieuwe Essential-prototype dat in oktober 2019 onthuld werd er nooit zal komen.

Eind vorig jaar presenteerde Essential ‘Project GEM’, een langwerpige smartphone die het helemaal anders zou doen. Het toestel had een extreem smal en lang scherm, waardoor het apparaat iets weghad van een afstandsbediening. Hoe dit toestel precies moest werken was destijds niet duidelijk, het enige wat we zeker wisten was dat app-ontwikkelaars hun apps flink zouden moeten aanpassen om ze te laten werken op dit nieuwe display.

Op de website van Essential heeft het bedrijf een aantal korte filmpjes geplaatst om te laten zien hoe Project GEM had kunnen werken. Daar zien we onder meer dat stembediening een belangrijke rol speelt bij de bediening van het apparaat.

Essential al langer in zwaar weer

Dat Essential er nu voor kiest om de deuren te sluiten komt niet als een grote verrassing. De oorspronkelijke Essential Phone flopte en sindsdien heeft de startup met moeite het hoofd boven water gehouden. Een groot deel van het personeel werd al ontslagen en Rubin bood het bedrijf te koop aan. Wat de exacte reden is om uitgerekend nu de handdoek in de ring te gooien, is niet duidelijk.

Essential-oprichter en ceo Andy Rubin is één van de bedenkers van Android en heeft lang bij Google gewerkt. Rubin werd destijds door Google ontslagen na beschuldigingen van seksueel misbruik. Rubin heeft dit altijd ontkend en kreeg zelfs een vertrekpremie van 90 miljoen dollar van Google. Deze premie en de stilte rondom de aanklacht heeft al voor veel ophef gezorgd.