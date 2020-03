Ontwerper van Essential Phone toont nooit uitgebrachte toestellen

Nu telefoonmaker Essential Phone de deuren definitief heeft gesloten, toont een ex-medewerker waar de fabrikant aan werkte. Dit zouden de Essential Phone PH2 en PH3 worden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nooit uitgebrachte Essential Phones in beeld

Het failliete Essential Phone heeft in het korte bestaan maar één smartphone op de markt gebracht. Nieuwe modellen waren volop in ontwikkeling. Ex-medewerker Kevin Hoffman heeft informatie en afbeeldingen gedeeld over de nooit uitgebrachte Essential Phone PH2 en PH3. Hoffman was bij het bedrijf in dienst als een van de hoofdontwerpers. Op zijn eigen site, die inmiddels alleen te bekijken is via een wachtwoord, deelt hij het verhaal van de Essential-telefoons die in ontwikkeling waren.

De smartphonemaker was bezig met twee verschillende toestellen. De Essential Phone PH2 borduurde voort op het design van de eerste Essential Phone. Zo had deze een dubbele camera en dezelfde magnetische connector om accessoires op het toestel te klikken. De achterkant was ditmaal van matglas, terwijl het design iets meer afgerond lijkt. Belangrijkste verbetering is dat het toestel nu ip68-certificatie had, en dus water- en stofbestendig was.

Essential Phone PH2 en PH3

De PH2 was al geannuleerd voordat Essential Phone stopte te bestaan. Volgens Hoffman stopte Andy Rubin zelf de ontwikkeling van het toestel, zodat het bedrijf zich kon concentreren op smarthome producten zoals een opvolger van de Essential Home slimme speaker.

De PH3 zou een driedubbele camera krijgen en een oled-scherm. Om consistent te blijven in het ontwerp zou ook dit toestel een erg platte behuizing krijgen. Door wat goedkopere materialen te gebruiken, kon de prijs van het toestel wat lager blijven.

Veelbelovend, maar niet genoeg

Het nieuwe smartphone-bedrijf Essential begon in 2017 veelbelovend. Met Android-oprichter Andy Rubin aan het roer, waren de verwachtingen voor de Essential-smartphone hooggespannen. Het toestel bood moderne hardware, een strak design en de mogelijkheid om accessoires zoals een 360 graden-camera toe te voegen. Het toestel was alleen in de Verenigde Staten te koop, maar daar vielen de verkopen tegen. Van een tweede telefoon is het nooit gekomen.

Prototype Essential

Ondertussen was er dus wel al flink wat werk gemaakt van nieuwe smartphones. Opvallend is daarbij dat de telefoons een redelijk traditioneel uiterlijk hebben. Een prototype dat Rubin zelf eind vorig jaar op Twitter deelde, was radicaal anders. Het toestel baarde opzien door een erg smal en langwerpig scherm. Destijds was niet duidelijk of het überhaupt een Android-toestel betrof. Ook dit ‘Project GEM‘-prototype zag uiteindelijk nooit het levenslicht.

Lees meer nieuws over Essential