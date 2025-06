EU-app gaat komende zomer je leeftijd controleren: dit moet je weten

Er komt een nieuwe app aan van de Europese Unie, gemaakt om op verschillende plekken te bewijzen hoe oud je bent. Dit moet je weten.

EU-app gaat je leeftijd controleren

De Europese Unie komt in juli met een nieuwe app in de Play Store. Deze app is bedoeld om je leeftijd te controleren, of eigenlijk om te bewijzen hoe oud je bent. De EU noemt het een tijdelijke oplossing totdat de daadwerkelijke EU Digital Identity Wallet wordt uitgebracht. Maar wat moeten we hiermee?

Wat is de Digital Identity Wallet?

De EU komt eind 2026 met een ID-wallet. Dit is een app op je smartphone, waarmee je onder andere je identiteit kunt bevestigen in Europa. Je kunt in de app ook je basisregistratie, diploma’s en vergunningen opslaan, en documenten ondertekenen.

Handig is dat je via deze app per instantie selectief kunt zijn met wat je deelt en met welk doel. De ID-wallet wordt niet verplicht, dus je kunt de bestaande alternatieven (voorlopig) gewoon blijven gebruiken.

Omdat het allemaal nog even duurt, besluit de EU één functie uit de EUDI-wallet alvast in een aparte app aan te bieden totdat de ID-wallet beschikbaar is: de mogelijkheid om je leeftijd te verifiëren.

Waarom is leeftijdsverificatie belangrijk?

De EU legt techplatformen namelijk steeds meer regels op en als websites of apps minderjarige gebruikers krijgen, dan gelden er extra strenge regels. Het is voor deze platformen echter niet altijd mogelijk om zelf systemen te bouwen om leeftijden te controleren.

Dat gaat onder andere om socialmediaplatformen. Verschillende EU-landen willen een minimumleeftijd hanteren voor sociale media. Ook de Nederlandse Tweede Kamer ziet een leeftijdsgrens van 15 jaar wel zitten.

De Europese Commissie heeft haar ogen ook specifiek op pornowebsites gericht. Deze platformen laten nog wel eens steken vallen in hun leeftijdsverificatie, waardoor minderjarigen dingen zien die ze niet horen te zien.

Wat weten we al over de app?

De EU belooft dat de app in elkaar wordt gezet met privacy, gebruiksvriendelijkheid en interoperabiliteit in het achterhoofd. De app wordt gemaakt door het Zweedse Scytales and Duitse T-Systems. Het idee is dat de app makkelijk aanpasbaar wordt voor de verschillende landen in de EU, met name op het gebied van vertalingen.

Een eerste bètaversie van de Android app is al beschikbaar op Github, inclusief de source code, maar werkt nog niet echt. Wel is duidelijk dat je een zescijferige pincode instelt om de boel te beschermen, of je gebruikt een vingerafdruk of gezichtscan. Verder moeten we wachten op de daadwerkelijke release.

