EU-leeftijdsapp voor social media komt eraan: dit moet je weten

De roep om een leeftijdscheck voor kinderen op sociale media bestaat al langer. De Europese Commissie adviseert alle 27 lidstaten nu om vóór het einde van 2026 een leeftijdsverificatie-app te gebruiken.

Leeftijdsverificatie-app noodzakelijk, aldus EU

Het staat buiten kijf dat het essentieel is om kinderen op het internet te beschermen. De Europese Commissie is daarom bezig met de ontwikkeling van een speciale app waarmee kinderen hun leeftijd kunnen verifiëren op sites en sociale media.

Zo’n app zou nodig zijn omdat huidige leeftijdschecks vaak makkelijk te omzeilen zijn. Een melding in beeld met de minimumleeftijd voor toegang tot een site (die na slechts één klik vaak al verdwijnt), doet simpelweg te weinig. Onlangs werden verschillende pornosites nog op de vingers getikt vanwege deze schijncontrole.

Ook concludeerde de Europese Commisie na recent onderzoek naar Meta dat zo’n tien tot twaalf procent van de Europese kinderen onder de dertien jaar – de minimumleeftijd voor een account – gewoon op Facebook of Instagram zit. Daarmee overtreedt Meta de Europese wetgeving en riskeert het bedrijf hoge boetes.

De Commissie zegt dat de verificatie-app niet verplicht wordt voor sites. Maar, als ze ervan afzien, moeten ze met een beter alternatief komen om de veiligheid van kinderen te beschermen, op straffe van boetes van de Commissie.

Zo gaat de leefstijdsapp werken

Voor sites die momenteel niet over de juiste tools beschikken voor leeftijdsverificatie, is er dus nu een oplossing in de maak in de vorm van een app. Het idee is dat één centrale Europese applicatie dat verificatieproces een stuk beter en betrouwbaarder kan regelen. Althans, in theorie. Er is namelijk ook kritiek op de app, waarover later meer.

Gebruikers van de app moeten straks eenmalig een ID-bewijs scannen om zo alleen de leeftijd (en geen andere gegevens) te registreren. Vervolgens werkt de app als bewijs om aan te geven op websites, sociale media-platformen en andere online diensten dat iemand oud genoeg is. Bijvoorbeeld om alcohol te kopen of pornografisch materiaal te bekijken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kritiek op app vanwege ‘valsspelen’

De techniek voor de app ligt al min of meer klaar. De technische specificaties, broncode en zelfs een bètaversie zijn openbaar gemaakt zodat deskundigen de veiligheid ervan kunnen bekijken en beoordelen. Een groep experts was eerder al kritisch op de app vanwege de mogelijkheid om de verificatie via een VPN-verbinding te omzeilen.

Met een VPN kun je doen alsof je een website bezoekt vanuit een niet-EU-land. In dat geval is een leeftijdcontrole niet nodig. De Commissie erkent dat dit inderdaad kan. Ook kan een minderjarige een meerderjarige vragen zich aan te melden. Kortom: valsspelen is mogelijk met de app zoals die op dit moment ontworpen is.

Volgens Eurocommissaris Virkkunen van Technologische Soevereiniteit is de app nog in ontwikkeling. Ze garandeert dat ”wanneer deze in alle lidstaten wordt ingevoerd, deze uiteraard volledig veilig zal zijn”. Daarmee spreekt ze eerdere verhalen dat de app niet verplicht is, enigszins tegen.

Een app die wél af is en ook nog eens gegarandeerd veilig is, is natuurlijk onze eigen Android Planet-app. Je downloadt 'm via de knop hieronder.