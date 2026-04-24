Nieuwe EU-regel verandert smartphones: dit ga je merken

De Europese Unie komt opnieuw met strengere regels voor smartphones. En dat heeft gevolgen voor de prijs en het ontwerp.

Terug in de tijd

Wie voor 2006 is geboren, zal zich vast nog de tijd herinneren dat een groot deel van de mobiele telefoons een vervangbare batterij had. Zelfs bij de eerste smartphone die Android draaide, de HTC Dream , ook wel bekend als de T-Mobile G1, kon je de batterij vervangen.

Door de jaren heen zijn bijna alle fabrikanten overgestapt van een ontwerp dat makkelijk te openen was naar een gesloten ontwerp. Maar als het aan de Europese Unie ligt, komt daar vanaf februari 2027 verandering in.

Een stap terug is een stap vooruit

De EU stelt een belangrijke eis aan smartphonefabrikanten die hun telefoons in Europa willen verkopen: de batterij moet eenvoudig vervangbaar zijn. Zo eenvoudig dat je er nauwelijks gereedschap voor nodig hebt en je deze als consument zelf kunt verwisselen.

Dat klinkt misschien als een stap terug naar vroeger, maar het doel is juist om smartphones duurzamer en gebruiksvriendelijker te maken. De gedachte hierachter is dat het goedkoper is om je batterij te vervangen dan een nieuwe telefoon te kopen. Daardoor gaat je smartphone in theorie langer mee en is dit beter voor het milieu.

De kern van de nieuwe regelgeving die in 2027 ingaat, is duidelijk: iemand zonder technische kennis moet de batterij van zijn of haar smartphone zelf kunnen vervangen. Ook moeten smartphonefabrikanten instructies meeleveren over hoe je de vervanging veilig uitvoert.

Fabrikanten mogen dit proces ook niet onnodig moeilijk maken, bijvoorbeeld door softwarebeperkingen of het gebruik van sterke lijm die het onmogelijk maakt om de smartphone weer in elkaar te zetten. In de praktijk betekent dit dat we mogelijk weer vaker smartphones zien met schroeven of slimme kliksystemen.

Een qr-code op de batterij

Bedrijven zoals Samsung en Google moeten ook meer inzicht geven in de batterij van een toestel. De EU wil dat er een qr-code op de batterij komt te staan die, na het scannen, informatie geeft over de prestaties, verwachte levensduur en chemische samenstelling.

Deze informatie helpt je niet alleen bij het maken van een keuze voor je volgende smartphone, maar maakt ook de recycling van batterijen efficiënter. In batterijen zitten namelijk grondstoffen zoals lithium en kobalt, die hergebruikt kunnen worden in plaats van opnieuw gewonnen te moeten worden.

Impact op het ontwerp

De nieuwe regels zullen waarschijnlijk invloed hebben op het ontwerp van smartphones. De lijm die nu wordt gebruikt in toestellen wordt mogelijk vervangen door schroeven waarvoor geen speciaal gereedschap nodig is. Hierdoor kan de telefoon iets dikker worden.

Met de nieuwe eisen van de EU moeten smartphonemerken een balans vinden tussen design en repareerbaarheid. Voor bedrijven als Apple en Samsung zal dit een uitdaging zijn, omdat zij vorig jaar juist inzetten op dunnere smartphone-ontwerpen, zoals de iPhone Air en de Samsung Galaxy S25 Edge. Beide kregen al geen hoog rapportcijfer op het gebied van reparaties.

Smartphones gaan de komende jaren veranderen. Hoewel de regels pas in 2027 ingaan, kan het zomaar zijn dat fabrikanten dit jaar al beginnen met aanpassingen. Misschien worden smartphones straks iets dikker, maar daar krijg je wel iets belangrijks voor terug: een toestel dat langer meegaat en makkelijker te repareren is. En dat is uiteindelijk goed nieuws voor zowel je portemonnee als het milieu.