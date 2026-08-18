Alle boetes van de EU aan Google op een rij (en wat Google daardoor heeft veranderd)

Het lijkt soms alsof de EU om de haverklap Google een nieuwe boete oplegt, of gaat het telkens om dezelfde boete? We zetten alles eens op een rijtje.

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EU versus Google: alle boetes op een rij

Google heeft met zijn diensten veel macht in onze levens. De Europese Unie houdt in de gaten of het bedrijf deze macht niet misbruikt door bijvoorbeeld zijn eigen producten voorrang te geven in de zoekresultaten of oneerlijke regels te hanteren in de Play Store.

Daar worden steeds strengere wetten voor geïntroduceerd. Zeker sinds de introductie van de Digital Markets Act, waarmee de grootste platforms extra regels krijgen opgelegd om eerlijke concurrentie op de markt te waarborgen. Daarnaast is de Digital Services Act relevant voor Google. Deze wet is bedoeld om online omgevingen veilig te houden.

De volgende grote boetes zijn door de Europese Unie opgelegd aan Google.

2017: 2,42 miljard euro

De EU stelde vast dat Google de machtspositie van zijn zoekmachine misbruikte om Google Shopping te promoten. Concurrerende diensten werden daardoor benadeeld. Google heeft de boete aangevochten, maar dat mocht niet baten.

Naast het betalen van de boete, heeft Google er voor gezorgd dat zijn eigen Shopping-onderdeel op gelijke voet met andere partijen kon bieden op ruimte binnen Zoeken.

2018: 4.1 miljard euro

Deze boete werd opgelegd, omdat Google zijn machtspositie met Android misbruikte. In dit geval verplichtte Google smartphonemakers om Google Zoeken en Google Chrome vooraf te installeren op een smartphone, want anders mocht de Play Store niet worden gebruikt. Ook werden smartphonemakers betaald om geen andere zoekmachines te installeren.

Aanvankelijk bedroeg de boete 4,34 miljard euro, maar nadat Google in beroep ging werd de boete verlaagd naar 4,1 miljard euro. Fabrikanten zijn sindsdien niet meer verplicht om Zoeken en Chrome vooraf te installeren.

Goed om te weten is dat de uiteindelijke uitspraak pas in 2026 plaatsvond. Daarom lijkt het soms alsof Google vaak nieuwe boetes krijgt, maar nieuwsberichten gaan regelmatig nog over dit soort oudere boetes die na een hoger beroep nu definitief zijn.

2019: 1,49 miljard euro (of toch niet?)

Inmiddels lijken de boetes op een jaarlijks fenomeen, met dit jaar een boete voor hoe Google zijn advertentieplatform misbruikt. Zo zou Google tussen 2006 en 2016 websites verboden hebben om advertenties van concurrerende advertentieplatformen te tonen.

Deze boete is uiteindelijk niet doorgegaan. Google wist zich goed te verdedigen in de rechtszaal, omdat de EU fouten had gemaakt tijdens het onderzoek.

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2025: 2,95 miljard euro

Zes jaar later wist de EU alsnog een boete op te leggen vanwege machtsmisbruik rond het advertentieplatform van Google. De zoekgigant zou zijn eigen advertentieplatform voortrekken op zijn producten.

2026: 890 miljoen euro (460 miljoen + 430 miljoen)

Google doet volgens de EU niet genoeg om zich aan de Digital Markets Act te houden. Zo krijgt het bedrijf een boete van 460 miljoen euro, omdat het bedrijf zijn eigen diensten voortrekt in Google Zoeken als mensen naar onder andere hotels, vervoer en sportresultaten zoeken.

Daarnaast wordt er een boete van 430 euro opgelegd, omdat app-makers volgens de Europese Unie niet genoeg ruimte krijgen in de Play Store om alternatieve betaalmethodes te presenteren, zoals via hun eigen website of een alternatieve app-winkel.

Waarom blijft Google in de EU?

Met al deze boetes kun je jezelf afvragen waarom Google niet uit de EU vertrekt. Hoewel de EU inderdaad één van de strengste gebieden ter wereld is qua regels voor grote techbedrijven, blijft het een belangrijke markt waar nog genoeg winst te halen is.

Het bedrijf laat wel vaak van zich horen, door via openbare reacties kritiek te uiten op de beslissingen van de Europese Unie. Toch past Google zich meestal schoorvoetend aan, want als het bedrijf op dezelfde manier door blijft gaan worden de boetes alleen maar hoger.

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