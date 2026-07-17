EU-wet vervangbare accu’s flink afgezwakt: dit moet je weten

Op 18 februari 2027 treedt een nieuwe EU-wet in werking: de accu’s in onze gadgets moeten vanaf dat moment makkelijk zelf vervangbaar zijn. Er bestaan echter zoveel uitzonderingen dat er weinig van de wet overblijft.

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EU-wet vervangbare accu’s deels een wassen neus

Het klonk zo ambitieus: vanaf volgend jaar zouden we de batterijen in onze elektrische apparaten eenvoudig zelf moeten kunnen vervangen. Inmiddels kent die EU-wet zóveel uitzonderingen dat er voor veel accu’s weinig verandert.

Zo zegt de Europese Commissie nu dat deze wet niet geldt voor smartwatches, oordopjes, fitnesstrackers en slimme brillen. De accu’s in deze gadgets zijn zo klein dat het risico op beschadiging groot is als gebruikers ze zelf uit elkaar halen. Dat klinkt voorstelbaar, al blijft het wel jammer. Juist omdat de batterijen zo klein zijn, merk je bij oordopjes vrij snel dat de accuduur achteruit gaat.

Ook voor smartwatches geldt de wet niet

Nog opvallender is de uitzondering voor smartphones die minimaal een IP67-certificering hebben en daarmee waterbestendig zijn. Als fabrikanten kunnen garanderen dat de accu na 1000 keer opladen nog minimaal 80 procent van zijn originele capaciteit over heeft, is de wet ook niet van toepassing.

Dat geldt nu al voor de meeste telefoons, zeker in het high-end segment. Samsung zegt bijvoorbeeld dat de Galaxy S26 na 1200 keer opladen pas op die 80 procent zit. De kans dat je de accu van de Galaxy S27 straks zelf kunt vervangen met een simpele schroevendraaier is dus nihil. Daarvoor zul je nog steeds bij een specialist moeten aankloppen.

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Deze apparaten moeten een vervangbare accu hebben

De EU-wet is dus flink afgezwakt, al zijn er natuurlijk nog genoeg apparaten die er wél onder vallen. Denk daarbij aan laptops, bluetooth-speakers en e-readers. Ook elektrisch gereedschap moet een vervangbare accu hebben. Veel oplaadbare boormachines bijvoorbeeld hebben die nu echter al: doorgaans krijg je er twee zodat je door kunt werken als de eerste leeg is.

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