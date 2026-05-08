EU breidt regels rondom laptops en opladers uit: dit moet je weten

Vorige maand heeft de Europese commissie bestaande wetgeving over consumentenelektronica uitgebreid. Ook geldt sinds kort dat laptops verplicht usb-c moeten ondersteunen. Lees hier hoe het zit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Huidige wetgeving in een notendop

Sinds december 2024 moeten veel nieuwe apparaten in de EU (onder andere tablets, smartphones, camera’s en oordopjes) een usb-c-poort hebben. Uitzonderingen op deze regel zijn kleine wearables als smartwatches en fitnesstrackers. Hun behuizing is simpelweg te klein voor een dergelijke poort. Ook apparaten die uitsluitend draadloos opgeladen kunnen worden, hoeven geen fysieke poort te hebben.

Uitbreiding van regels voor laptops ingegaan

De eisen voor ‘gemeenschappelijk opladen’ die we inmiddels allemaal kennen, zijn sinds 28 april ook voor de meeste nieuwe laptops gaan gelden. Laptops moeten dus ook verplicht opladen via usb-c ondersteunen. Niet allemaal trouwens: de regelgeving geldt vooral voor draagbare apparaten tot ongeveer 100W laadvermogen, waardoor sommige zeer krachtige laptops buiten de praktische scope kunnen vallen.

Dit gaat er veranderen voor opladers

Hoewel de oorspronkelijke regels de usb-c-aansluiting verplicht stelden voor smartphones – en sinds kort ook voor laptops -, zeiden ze in theorie niets over opladers. Deze waren in eerste instantie vrijgesteld en konden in principe elke aansluiting blijven gebruiken. Dankzij dit grijs gebied bleven veel fabrikanten opladers aanbieden met een usb-a-aansluiting, wat zou schelen in de productiekosten.

De Europese Commissie wil dit gat in de regelgeving daarom dichten met een nieuwe verordening vanaf 2028. Deze stelt verscherpte eisen aan ‘apparaten die ontworpen zijn om batterijen op te laden’: opladers dus. Die eisen gaan onder andere over verplichte usb-c-poorten, afneembare kabels, efficiëntie-eisen en duidelijke labels.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Opladers met verplichte usb-c-poort en afneembare kabel

Veel consumentgerichte opladers zullen vanaf 2028 minimaal één usb-c-poort moeten hebben. Dit betekent niet dat enkel usb-c-poorten mogen worden gebruikt; fabrikanten mogen daarnaast nog andere poorten in hun opladers opnemen. Telefoonladers moeten trouwens niet alleen een usb-c-poort, maar ook een afneembare kabel hebben.

De regels gaan gelden voor telefoonladers, draadloze opladers, oplaadpads voor onder andere smartphones en voedingen voor andere consumentenelektronica. Dit zou ervoor moeten zorgen dat consumenten slechts één type kabel, namelijk usb-c naar usb-c, hoeven te gebruiken voor de meeste moderne apparaten, ongeacht merk of type.

Zie Android Planet vaker in Google Blijf eenvoudig op de hoogte van het laatste Android-nieuws, reviews, tips.

De Commissie eist daarnaast dat opladers een bepaalde efficiëntie halen. Zo mogen opladers bij een laag vermogen (minimaal 10W) niet te veel stroom verbruiken. Ook moeten externe laders duidelijk gelabeld zijn qua vermogen. Fabrikanten hebben tot 2028 om te voldoen aan de nieuwe regels, waarna hun apparaten een Europees label voor compatibele opladers mogen dragen.

Opladers die in de rest van dit jaar en in 2027 worden verkocht, hoeven nog niet aan deze regels te voldoen. Toch hebben in de praktijk veel fabrikanten al een usb-c-poort in hun nieuwe opladers ingebouwd, anticiperend op deze wetswijziging.

Wat vind jij van de verscherpte wetgeving? Geef jouw mening in de reacties hieronder en vergeet ons niet te volgen op onze social media-kanalen voor de allernieuwste video’s!