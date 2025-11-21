Eindelijk: irritante cookie-meldingen gaan mogelijk verdwijnen

Mike Peek
Mike Peek
21 november 2025, 9:09
2 min leestijd
Eindelijk: irritante cookie-meldingen gaan mogelijk verdwijnen

Je tikt een website in en poef: cookie-meldingen voor je neus. Dat is bijzonder irritant en de Europese Commissie wil daarom dat ze verdwijnen. Toch zijn privacy-organisaties kritisch.

Lees verder na de advertentie.

Het is amper meer voor te stellen, maar ooit kon je vrij over het internet bewegen zonder om de haverklap cookie-meldingen tegen te komen. Het was een bijna utopische wereld waarin je niets weg hoefde te klikken en websites direct in volle glorie kon bewonderen.

Sinds de invoering van de Europese privacywet (GDPR) in 2018 zijn websites verplicht om te vermelden welke cookies ze gebruiken. Daarmee kunnen ze gebruikers onthouden en bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties laten zien. Ze moeten daar echter wel toestemming voor vragen. Vandaar die pop-ups op elke website.

Veel mensen vinden die meldingen bijzonder irritant. Daarom stelt de Europese Commissie in een hervormingspakket voor om een ander systeem te gaan gebruiken.

Cookie-meldingen

Daarmee zou je in je browser vaste voorkeuren opgeven voor welke cookies je wel en niet accepteert. Websites zijn verplicht je wensen te volgen. Het grote voordeel daarvan is uiteraard dat je browse-ervaring een stuk prettiger wordt. Je hoeft immers niet meer voortdurend cookie-meldingen weg te klikken. Klinkt goed, nietwaar? Toch zijn er ook kritische geluiden.

Privacyorganisaties kritisch

Privacyorganisaties vrezen namelijk dat consumenten de greep op hun data verliezen. Ze denken dat de Europese Commissie tegelijkertijd de juridische definitie van persoonsgegevens wil veranderen, waardoor IP-adressen en mogelijk zelfs je zoekgeschiedenis daar niet meer onder vallen. De commissie wil sowieso af van meldingen voor wat het als ‘onschadelijke’ cookies beschouwt. Denk aan registreren hoe vaak je een website bezoekt.

Vooral AI-bedrijven zouden gelukkig worden van soepelere regels. Zo kunnen ze nog meer data verzamelen om hun modellen te trainen. Ook Europa spint daar garen bij. In de AI-wedloop dreigt de EU te verliezen van de Verenigde Staten, waar veel minder (privacy)regels bestaan.

Het Europees Parlement moet zich nog over de voorstellen buigen. Dat gebeurt naar verwachting in 2026.

Wil jij cookie-meldingen weg blijven klikken of ben je het met de Europese Commissie eens? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: VRT
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond

Bekijk ook

Samsung Galaxy S26-lancering en Chromecast-update (Android-nieuws #46)

Samsung Galaxy S26-lancering en Chromecast-update (Android-nieuws #46)

15 november 2025

iDEAL verdwijnt en Wero komt: dit moet je weten

iDEAL verdwijnt en Wero komt: dit moet je weten

13 november 2025

Ik koop alleen tech met Black Friday en dit staat er op mijn lijstje

Ik koop alleen tech met Black Friday en dit staat er op mijn lijstje

12 november 2025

Motorola Edge 70 en nieuwe Samsung-budgettablet (Android-nieuws #45)

Motorola Edge 70 en nieuwe Samsung-budgettablet (Android-nieuws #45)

8 november 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Black Friday
Over ons Contact Adverteren