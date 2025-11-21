Eindelijk: irritante cookie-meldingen gaan mogelijk verdwijnen

Je tikt een website in en poef: cookie-meldingen voor je neus. Dat is bijzonder irritant en de Europese Commissie wil daarom dat ze verdwijnen. Toch zijn privacy-organisaties kritisch.

EU wil dat cookie-meldingen verdwijnen

Het is amper meer voor te stellen, maar ooit kon je vrij over het internet bewegen zonder om de haverklap cookie-meldingen tegen te komen. Het was een bijna utopische wereld waarin je niets weg hoefde te klikken en websites direct in volle glorie kon bewonderen.

Sinds de invoering van de Europese privacywet (GDPR) in 2018 zijn websites verplicht om te vermelden welke cookies ze gebruiken. Daarmee kunnen ze gebruikers onthouden en bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties laten zien. Ze moeten daar echter wel toestemming voor vragen. Vandaar die pop-ups op elke website.

Veel mensen vinden die meldingen bijzonder irritant. Daarom stelt de Europese Commissie in een hervormingspakket voor om een ander systeem te gaan gebruiken.

Daarmee zou je in je browser vaste voorkeuren opgeven voor welke cookies je wel en niet accepteert. Websites zijn verplicht je wensen te volgen. Het grote voordeel daarvan is uiteraard dat je browse-ervaring een stuk prettiger wordt. Je hoeft immers niet meer voortdurend cookie-meldingen weg te klikken. Klinkt goed, nietwaar? Toch zijn er ook kritische geluiden.

Privacyorganisaties kritisch

Privacyorganisaties vrezen namelijk dat consumenten de greep op hun data verliezen. Ze denken dat de Europese Commissie tegelijkertijd de juridische definitie van persoonsgegevens wil veranderen, waardoor IP-adressen en mogelijk zelfs je zoekgeschiedenis daar niet meer onder vallen. De commissie wil sowieso af van meldingen voor wat het als ‘onschadelijke’ cookies beschouwt. Denk aan registreren hoe vaak je een website bezoekt.

Vooral AI-bedrijven zouden gelukkig worden van soepelere regels. Zo kunnen ze nog meer data verzamelen om hun modellen te trainen. Ook Europa spint daar garen bij. In de AI-wedloop dreigt de EU te verliezen van de Verenigde Staten, waar veel minder (privacy)regels bestaan.

Het Europees Parlement moet zich nog over de voorstellen buigen. Dat gebeurt naar verwachting in 2026.

Wil jij cookie-meldingen weg blijven klikken of ben je het met de Europese Commissie eens? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!