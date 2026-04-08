Goed nieuws: Europees alternatief voor Microsoft Office gelanceerd

Onlangs was de presentatie van Euro-Office. Dit open kantoorsoftwarepakket moet uiteindelijk uitgroeien tot een volwaardig Europees alternatief voor Microsoft Office. Alleen rommelt het achter de schermen.

Euro-Office: nieuwste digitale infrastructuur uit Europa

In Berlijn is eind maart Euro-Office gepresenteerd, open source kantoorsoftware ontwikkeld door organisaties en bedrijven gespecialiseerd in digitale infrastructuur, software en Europese digitale soevereiniteit. Onder de deelnemers zijn Soverin (een Nederlandse partij), Nextcloud, Ionos (beiden uit Duitsland) en anderen op het gebied van open-source technologie, cloudoplossingen en digitale samenwerkingstools.

Het idee is dat Euro-Office een soeverein Europees alternatief wordt voor Microsoft Office. Hiermee zouden overheden, bedrijven en instellingen in Europa op termijn dus kunnen afstappen van de Amerikaanse software voor documenten, spreadsheets en presentaties. Die beweging om minder afhankelijk te zijn van Big Tech (bijvoorbeeld Google en Microsoft) uit de Verenigde Staten, zien we de laatste tijd steeds meer.

Softwarepakket zonder conversieproblemen

Volgens de ceo van Ionos is er ”gezien de geopolitieke ontwikkelingen een duidelijke behoefte aan een betrouwbare, volledig Microsoft-compatibele en gebruiksvriendelijke oplossing voor overheidsdiensten in Europa.” Volgens de initiatiefnemers is er namelijk momenteel geen softwarepakket dat open source is, onder transparant Europees bestuur valt én volledig Microsoft-formaten ondersteunt.

Daarom heeft het collectief Euro-Office ontwikkeld. Vooral dat laatste is belangrijk, want de betrokken partijen hebben echt ingezet zodat er zonder problemen gebruik kan worden gemaakt van bestaande documenten, spreadsheets en presentaties met Microsoft-formaten.

Maar wel gerommel achter de schermen

Helaas is er niet alleen maar goed nieuws. Zo is er zeer recent een conflict ontstaan tussen de twee bekende open-source softwarebedrijven ONLYOFFICE en Nextcloud. Nextcloud kom uit Duitsland, ONLYOFFICE heeft z’n hoofdkantoor in Riga. Saillant detail is dat er aanwijzingen zijn dat het bedrijf oorspronkelijk in Rusland is ontwikkeld en dat veel ontwikkelaars daar nog steeds werken. Dat ligt tegenwoordig uiterst gevoelig.

ONLYOFFICE heeft de acht jaar durende samenwerking met Nextcloud beëindigd naar aanleiding van de lancering van Euro-Office. Dit nieuwe initiatief is een fork (een afsplitsing waarbij softwarecode of een blockchain wordt gekopieerd om een nieuw, onafhankelijk pad in te slaan) van de ONLYOFFICE-editors.

Daar is op zich niks mis mee, maar volgens de Letten schendt Euro-Office verschillende licentievoorwaarden door logo’s en verplichte naamsvermeldingen te verwijderen. Verder beschuldigt ONLYOFFICE Nextcloud van onethisch gedrag, zoals het wegkapen van personeel. Dat zijn de twee belangrijkste redenen van de breuk tussen de bedrijven. Voor de ontwikkeling van Euro-Office heeft het conflict vooralsnog geen gevolgen.

De gelanceerde versie van Euro-Office is een openbare preview die direct beschikbaar is gemaakt onder open‑sourcelicenties. Hiermee kunnen organisaties zo snel mogelijk testen om zo waardevolle feedback te verzamelen voor de verdere ontwikkeling van Euro-Office.

De eerste stabiele versie wordt ergens in de zomer van 2026 verwacht. Wanneer daar meer over bekend wordt, lees je dat natuurlijk op onze website. Wij zijn namelijk ook hartstikke benieuwd hoe (goed) Euro-Office gaat werken!