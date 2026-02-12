Opinie: Europese alternatieven voor Amerikaanse apps zijn niet goed genoeg

Hoewel er in Europa prima tech wordt gemaakt als alternatief voor Amerikaanse giganten, halen de meeste Europese apps het gewoonweg niet.

Europese apps halen het nog niet

Ik kijk met bewondering toe hoe mensen om mij heen druk bezig zijn met het installeren van Europese apps, om op die minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse Big Tech. Ook Google wordt regelmatig genoemd als een partij waar men nu liever niet aan gebonden wil zijn.

De een wordt gemotiveerd door het feit dat AI je tegenwoordig in elke Google-app wordt opgedrongen. De ander ziet het gebeuren dat toegang tot Amerikaanse diensten plots wordt ontzegd na de volgende woedeaanval van president Donald Trump. Sommigen krijgen alleen al de kriebels van het idee dat hun data op Amerikaanse servers staat en wat ermee kan gebeuren.

Het zijn allemaal goede argumenten om naar alternatieven te zoeken. In mijn achterhoofd weet ik ook wel dat het verstandig is om deze overstap te maken. Een dienst als Proton maakt het zelfs heel aantrekkelijk om deels afscheid te nemen van Google. De privacygefocuste partij uit Zwitserland heeft direct in één keer vervanging voor Gmail, Google Drive, Google Agenda, Google Docs en Google Meet. En het werkt nog goed ook.

Jezelf straffen

Toch houdt iets mij tegen. Dat is niet alleen omdat @gmail.com direct door anderen wordt begrepen en je @proton.me waarschijnlijk nog een tijdje moet spellen. Het is ook niet zozeer omdat het best een gedoe is om over te stappen. Het is vooral omdat ik moeite heb met accepteren dat je er op achteruitgaat qua functies en gebruiksgemak.

Je moet er echt bewust voor kiezen dat je jouw data op Europese servers belangrijker vindt dan toffe tech. Ik denk aan de mensen die met Le Chat praten in plaats van ChatGPT, of hun foto’s uploaden naar Pixelfed in plaats van Instagram. Die voelen zich ongetwijfeld heel goed elke keer als ze de dienst openen, maar je praat wel met een inferieure AI en je deelt je foto’s wellicht met tien mensen in plaats van honderden.

Hetzelfde geldt voor de diensten van Google, want het bedrijf kan als geen ander in een hoog tempo nieuwe functies uitrollen die het leven makkelijker maken. Functies die je waarschijnlijk elke dag gebruikt en gaat missen als je ze niet meer hebt. Dat geldt voor bovengenoemde diensten, maar zeker ook voor apps als Google Maps en Google Home. Er zijn Europese alternatieven, maar wil je dat nou echt? Het is toch een beetje alsof je jezelf straft, omdat je in Europa woont.

Hoop

Toch gloort er hoop aan de Europese horizon. Europese alternatieven zijn nog beperkt, omdat praktisch iedereen gewend is om Amerikaanse diensen te gebruiken. Techbedrijven in Europa moeten het hebben van een relatief kleine groep betalende gebruikers, waardoor ze niet het geld en de middelen hebben om net zo snel te innoveren als de giganten aan de andere kant van de oceaan.

Nu is er momentum. Als meer mensen accounts maken, dan komt er meer ruimte voor groei en daardoor ook voor snellere introductie van nieuwe functies. In Europa is er in ieder geval genoeg talent om mooie dingen te maken, met een focus op privacy in plaats van het verzamelen van zoveel mogelijk data. Alleen moet je wel accepteren dat het allemaal nog even duurt. Maak jij de stap?

Hulp met de stap

We helpen je graag op weg met de reis naar meer Europees. Zo zetten de we mogelijkheden voor een Europese smartphone op een rij. Ook zochten we naar de beste alternatieven voor de Amerikaanse apps die je gebruikt.