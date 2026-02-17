Europees kopen: deze smartphones komen uit Europa

Door de situatie in de Verenigde Staten is er steeds meer aandacht voor Europese producten, maar wat zijn de mogelijkheden voor Europese smartphones?

Europese smartphones: dit zijn de opties

Europees kopen is met technologie nog best een uitdaging, maar er zijn genoeg mogelijkheden. Onderstaande smartphonemakers hebben allemaal hun hoofdkantoor in Europa staan.

Natuurlijk wordt niet elk onderdeel van deze toestellen in Europa gemaakt, zeker omdat veel grondstoffen in het continent gewoonweg niet zo makkelijk verkrijgbaar zijn. Toch kom je met deze toestellen het dichts bij een Europese smartphone.

Fairphone

Je hoeft niet lang te zoeken om een oerdegelijke Europese smartphone te vinden, want de Fairphone komt gewoon uit Nederland. Deze Android-toestellen draaien volledig om duurzaamheid. Dat merk je doordat je een Fairphone zeer makkelijk kunt repareren, er bijzonder lang updates worden beloofd en de materialen eerlijk zijn gewonnen. Het nieuwste toestel is de Fairphone 6, waarvan je hier de review leest.

Nothing

De Android-smartphones van Nothing, met die speelse achterkanten, komen officieel ook uit Europa. Nothing is namelijk Brits en gebaseerd in Londen. De nieuwste toestellen van het bedrijf zijn de Nothing Phone (3) (review hier) en de Phone (3a) Lite (review hier).

HMD/Nokia

In Finland vind je HMD, de maker van Nokia-smartphones en tegenwoordig ook eigen HMD-toestellen. HMD richt zich voornamelijk op smartphones in het budget- en middensegment, al is niet elk toestel een succes. Lees bijvoorbeeld onze review van de HMD Pulse Pro. Het nieuwste toestel is de HMD Fuse, een smartphone speciaal voor kinderen.

Gigaset

Het Duitse Gigaset staat vooral bekend om de ‘vaste’ telefoons, maar verkoopt ook smartphones. De nieuwste is de Gigaset GX6 Pro, een stevig toestel met 5G-ondersteuning dat volgens een militaire standaard bestendig is tegen water, stof en schokken. De GX6 Pro heeft daarnaast enkele andere handige features, zoals een verwisselbare batterij en een dunne behuizing.

Shift

Shift kun je zien als een soort Duits alternatief voor Fairphone, met tevens een focus op duurzaamheid. De Shiftphone valt vooral op door het modulaire karakter, met nog meer onderdelen die je simpel kunt vervangen. Ook heeft Shift een privacybewuste versie van Android, genaamd ShiftOS. Het nieuwste toestel is de Shiftphone 8.1.

Volla

Volla is een wat minder bekende naam uit Duitsland, maar deze smartphonemaker valt op met zijn open source-toestellen en een nadruk op privacy. Volla gebruikt zijn eigen Volla OS, wat is gebaseerd op Android. Vooral opvallend is dat er geen Google-apps op Volla OS te vinden zijn. De nieuwste smartphone van Volla is de Phone Quintus.

Europese apps

Eerder hebben we gekeken naar enkele alternatieven voor Amerikaanse apps en we helpen je op weg om Gmail te vervangen met Proton Mail.