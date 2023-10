Zo wil de Europese Unie vanaf 2024 al je appjes lezen

De Europese Unie is druk bezig met een nieuwe wet, om inzicht te krijgen in alles wat je verstuurt op je smartphone. Om versleuteling van berichten te omzeilen wordt client-side scanning ingezet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Europese Unie en client-side scanning

De Europese Unie bemoeit zich steeds meer met onze smartphones. Vaak dat gaat dat om ontwikkelingen waar consumenten vooral voordeel uit halen en fabrikanten van schrikken.

Voorbeelden daarvan zijn dat alle smartphones kunnen opladen via usb-c, wat vooral Apple heeft getroffen. Daarnaast moeten alle smartphonemakers ervoor zorgen dat binnen enkele jaren de accu door gebruikers zelf makkelijk te vervangen is. Ook zorgt de Europese Unie er voor dat gebruikers straks bij sociale media kunnen kiezen voor een chronologische tijdlijn, in plaats van een tijdlijn gebaseerd op een algoritme.

Privacy is ook een belangrijk onderwerp voor de Europese Unie. Er bestaan strenge regels over wat er met onze data uit apps mag gebeuren, en de grote techbedrijven krijgen regelmatig hoge boetes voor het overtreden van deze privacywetgeving. Toch is de Europese Unie nu juist bezig met een wet die recht tegenover onze privacy in lijkt te gaan.

Wat wil de Europese Unie?

De Europese Unie wil toegang krijgen tot de berichten die via apps worden verzonden, om deze te kunnen controleren op kindermisbruik.

Via berichten-apps wordt beeldmateriaal verhandeld van kinderen die seksueel worden worden misbruikt. Daarnaast vindt er via dit soort apps grooming plaats, waarbij kinderlokkers in gesprekken een band met kinderen proberen op te bouwen.

Specifiek wil de Europese Unie dat aanbieders van online diensten dit soort berichten opsporen en melden. Dat gaat dus om onder andere WhatsApp, maar ook Gmail en zelfs het veilige Signal.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maar er is toch end-to-end encryptie?

De meeste chat-apps zoals WhatsApp, hebben end-to-end encryptie. Dat betekent dat berichten worden versleuteld en alleen de verzender en ontvanger de sleutel hebben. Zelfs de makers van de app kunnen niet kunnen zien wat je verstuurt. Hoe wil dat EU dat oplossen?

Het controleren van berichten moet volgens dit wetsvoorstel gebeuren via client-side scanning. Dat betekent dat het bericht op je smartphone zelf wordt gecontroleerd. Afbeeldingen, video’s en teksten worden vergeleken met een database en als er een match is, wordt de politie ingeschakeld.

Zijn er tegenstanders voor deze wet?

Meerdere partijen hebben hun zorgen geuit over dit wetsvoorstel, waaronder privacy-experts. Het is onwaarschijnlijk dat iemand tegen het opsporen en tegengaan van kindermisbruik is, maar deze manier gaat voor velen toch te ver.

Zo klinkt er kritiek dat de poort open wordt gezet om in de toekomst nog meer te controleren, dat smartphones en apps kwetsbaarder worden als er zo’n opening is die in theorie misbruikt kan worden door kwaadwillenden, en dat algoritmes het vaak verkeerd hebben, met alle gevolgen van dien.

Bits of Freedom, de Nederlandse stichting die opkomt voor internetvrijheid, heeft de minister van Justitie en Veiligheid begin oktober een brandbrief gestuurd met de oproep om vooral niet met deze wet in te stemmen. Ook is er eerder dit jaar een brief naar de Europese Unie gestuurd van meer dan driehonderd Europese wetenschappers (waaronder 36 Nederlanders), met de boodschap: huidige scantechnologie werkt niet goed genoeg en kan daardoor voor een hoop problemen zorgen.

Hoe reageert de EU hierop?

De EU wuift de zorgen weg. Ella Jakubowska van de Europese Commissie heeft begin oktober in een brief gereageerd, waarin ze schrijft dat er twee jaar lang uitgebreid overleg is gevoerd met een verscheidenheid aan belanghebbenden, en dat recente kritiek voornamelijk wordt gevoed door sensationele media en de Big Tech-lobby. Volgens Jakubowska zouden vooral misbruikers er voordeel in hebben als dit wetsvoorstel wordt tegengehouden.

En nu?

De Europese Unie wil dat de wet voor 3 augustus 2024 wordt doorgevoerd, omdat dan een andere EU-wetgeving verloopt over opsporen van online seksueel misbruik van kinderen. Mogelijk wordt er later deze maand gestemd over de wet.

Privacy op je smartphone

We helpen je met praktische tips voor meer privacy op je smartphone. Ook leggen we uit welke versies van Android beter zijn voor je privacy.