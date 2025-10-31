Google Pixels krijgen geheimzinnige extra update: zo zit het

Ben je een Google Pixel-gebruiker? Dan heb je deze week waarschijnlijk een extra update ontvangen, maar waarom en wat ‘ie doet, blijft akelig onduidelijk.

Begin oktober lanceerde Google de gebruikelijke Anderoid-beveiligingsupdate. Hiermee loste het onder meer problemen op met de schermen van Pixel-smartphones. Zo’n update brengt Google maandelijks uit, maar deze week was daar ineens een extra update voor de Pixel 7 en nieuwer.

Doorgaans deelt de techgigant zelf wat een update inhoudt, maar dit keer ontbreekt er zo’n blogpost. Wel deelt Amerikaanse provider Verizon wat er met de update verandert. Volgens die partij “brengt de update prestatieverbetering naar je apparaat”. Lekker vaag dus, maar online wordt over de urgentie van de update gespeculeerd.

Er wordt vooral verwacht dat de update een kritiek probleem oplost, aangezien hij op eigen houtje de deur uit wordt gestuurd. Als de update enkele kleine bugs in de software zou oplossen, was die gewoon meegenomen in de november-beveiligingsupdate die over een à twee weken komt, zeggen gebruikers.

Hoe de uitrol verder precies verloopt, is niet duidelijk. Verizon-gebruikers in de Verenigde Staten kunnen dus al met de update van 30 megabyte aan de slag kunnen. Ook delen andere gebruikers buiten de VS dat hij binnen is. Laat vooral in de reacties onderaan deze pagina weten of jouw Google Pixel hem al heeft.

Zoals gezegd brengt Google iedere maand een beveiligingsupdate uit. Hierin worden kleine problemen verholpen, die gebruikers op hun toestellen ervaren. Denk aan haperende menu’s, apps die het niet doen of schermen die knipperen.

Daarnaast dicht de techgigant ook eventuele beveiligingslekken die die maand zijn ontdekt. Zo weet je dat jouw telefoon actief beschermd en verbeterd wordt.

Verder brengt Google jaarlijks een nieuwe Android-versie uit, die komt met verschillende verbeteringen en een fris ontwerp. De grootste veranderingen verschijnen echter met de Pixel Feature Drops, die de fabrikant vier keer per jaar de deur uitdoet. Deze geven je telefoon vaak een volledig nieuw uiterlijk, met grotere nieuwe functies.

