F1 TV-app nu beschikbaar voor Android TV, Google TV en Amazon Fire TV

Het is weer een stukje makkelijker geworden om Formule 1 te kijken op je televisie. De officiële F1 TV-app is nu namelijk beschikbaar voor Android TV, Google TV en Amazon Fire TV.

F1 TV-app komt uit voor Android TV

Goed nieuws voor wie beschikt over een televisie of mediaspeler met Android TV, Google TV of Amazon Fire TV: de officiële F1 TV-app is nu beschikbaar voor deze platformen. Je kunt de dienst dus rechtstreeks op je televisie gebruiken zonder hem te hoeven casten vanaf je telefoon. Eerder kwam de app uit voor de Apple TV.

Al tijdens de Grand Prix van Brazilië, die vanmiddag op het programma staat, kun je de apps gebruiken. Je kiest zelf uit alle camera-feeds die F1 TV te bieden heeft. De maximale resolutie bedraagt 1080p met 50 frames per seconde.

Je hebt wel een abonnement nodig om de F1 TV-app te kunnen gebruiken op Android TV en andere platformen. Het basisabonnement kost 3 euro per maand of 27 euro per jaar. Daarmee kun je echter alleen races terugkijken. Als je ze live wil bekijken, en dat is natuurlijk een stuk leuker, heb je een F1 TV Pro-abonnement nodig. Daar betaal je 8 euro per maand of 65 euro per jaar voor.

Ziggo verliest uitzendrechten, F1 TV blijft bestaan

Momenteel zijn de Formule 1-races ook nog te zien via Ziggo, maar daar komt na dit seizoen verandering in. De provider is de uitzendrechten namelijk kwijtgeraakt aan ViaPlay, dat met een eigen streamingdienst komt. Hoeveel je daarvoor moet betalen, is nog niet bekend. ViaPlay zal naast Formule 1 en andere sporten ook films en series aanbieden.

Overigens blijft het volgend jaar mogelijk om Formule 1 te kijken via de F1 TV-app. Het voordeel daarvan is dat je zelf kiest via welke camera’s je de races volgt. Ook produceert F1TV exclusieve documentaires.

