Deze 5 fabrikanten van Android-smartphones ken je misschien nog niet

Samsung, Huawei, Motorola: sommige merken kent iedereen wel. Er zijn echter ook genoeg fabrikanten van Android-smartphones die minder bekend zijn, maar wel degelijk interessante toestellen uitbrengen. Ook in Nederland.

Minder bekende fabrikanten van Android-smartphones

Wie een smartphone met Apples iOS-software wil, moet een iPhone nemen. Google pakt het anders aan en stelt zijn Android-software open aan alle smartphonemerken die akkoord gaan met Googles juridische en technische voorwaarden. En dus vind je Android niet alleen op Googles eigen Pixel-smartphones, maar op toestellen van tientallen merken. Van Oppo en Xiaomi tot Samsung en OnePlus.

Android Planet schrijft veel over de bekende merken, maar vergeet ook de minder bekende fabrikanten van Android-smartphones niet. Hieronder lichten we vijf merken uit die je misschien nog niet kende.

1. ZTE

ZTE is een internationaal gerenommeerd smartphonemerk dat al langer probeert om ook in Nederland voet aan de grond te krijgen. Tot dusver zonder succes. ZTE-toestellen werden een tijd via bekende (web)winkels verkocht, maar tegenwoordig verkoopt ZTE vooral via zijn eigen webshop.

In die webwinkel vind je de nieuwste ZTE-smartphones, waaronder de Axon 30. Deze 499 euro kostende telefoon valt op met zijn selfiecamera achter het scherm, waardoor je ‘m met het oog nauwelijks ziet.

De Axon 30 Ultra biedt de beste specificaties van dit moment en is met 749 euro goedkoper dan de topsmartphones van bekendere merken.

2. Vivo

Vivo is in Nederland nog geen bekend smartphonemerk, maar daar komt vermoedelijk binnen een paar jaar verandering in. In China is Vivo één van de grootste merken en het bedrijf is inmiddels ook actief in een aantal Europese landen, waaronder Duitsland.

Vivo is een zustermerk van Oppo, OnePlus en Realme: deze merken hebben hetzelfde moederbedrijf.

De smartphones van Vivo lijken daarom qua uiterlijk regelmatig op die van Oppo en OnePlus, maar onderscheiden zich ook. Zo hoort de nieuwe Vivo X70 Pro+ bij de beste camerasmartphones van het moment. Vivo gebruikt ook een andere softwareschil over Android dan zijn zustermerken.

Vivo is officieel niet in Nederland actief, maar via grijze import kun je toch een aantal moderne smartphones kopen.

3. Unihertz

De Chinese fabrikant Unihertz doet waarschijnlijk geen belletje bij je rinkelen. Het is ook een kleiner merk, maar wel een met een interesse strategie. Unihertz probeert klanten aan te spreken die niet op zoek zijn naar een doorsnee smartphone.

Zo is de Unihertz Titan Pocket met zijn kleine scherm en QWERTY-toetsenbord net een ouderwetse BlackBerry, maar dan voorzien van Android 11, 128GB opslagruimte en andere prima specificaties. De Titan Pocket is één van de zeldzame moderne smartphones met een fysiek toetsenbordje. Unihertz verkoopt zijn toestellen in Nederland via de Amazon-webwinkel en zijn eigen website.

4. Oukitel

Ook Oukitel is geen populair merk in Nederland, maar is hier wel degelijk actief. De meeste toestellen hebben een hele stevige (en daarom lompe) behuizing die tegen elk type gebruik en weer kan, aangevuld met een grote tot enorme accu. Zo zijn er Oukitel-modellen met een 8000 mAh-accu; twee keer zo groot als gebruikelijk in een moderne smartphone.

Wie een Oukitel-smartphone overweegt, moet er rekening mee houden dat de fabrikant voor de meeste modellen geen duidelijk en langdurig updatebeleid hanteert. Tot wanneer en hoe vaak een toestel updates krijgt, is daarom vaak onbekend.

Oukitel-smartphones zijn onder andere via Bol.com en de Nederlandse Amazon-webwinkel te koop.

5. Sharp

Sharp ken je waarschijnlijk van de televisies en andere consumentenelektronica, maar wist je dat het bedrijf ook smartphones maakt? Interessante telefoons zelfs. Zo liep Sharp jaren terug voorop met het uitbrengen van smartphones met een voorkantvullend scherm en is de nieuwe Sharp Aquos R6 het eerste toestel met een 1 inch-camerasensor voor betere foto’s.

Dat toestel heeft bovendien een scherm met een maximale verversingssnelheid van maximaal 240Hz, dat nog soepeler beeld toont dan de 120Hz-schermen van populaire toestellen als de Galaxy S21 en iPhone 13 Pro.

Sharp lanceerde in 2018 twee goedkope telefoons in Nederland, maar die waren lastig aan te bevelen. Nieuwe modellen zijn hier niet officieel te koop en het is niet bekend of daar verandering in gaat komen.

Andere interessante merken

Natuurlijk zijn er nog veel meer interessante, minder bekende smartphonemerken. Zo verkopen Nubia (onderdeel van ZTE) en BlackShark (onderdeel van Xiaomi) high-end gamingsmartphones. Er zijn ook exotische merken die jaren terug in trek waren, maar tegenwoordig geen of geen relevante smartphones meer uitbrengen. Denk aan BQ, Meizu en LeEco.

Sommige kleinere fabrikanten van Android-smartphones zijn zelfs failliet gegaan of dreigen om die reden te stoppen. Aan de andere kant kunnen ook grote merken de stekker uit hun smartphonetak trekken. LG deed dat als laatste vanwege tegenvallende verkopen, bijvoorbeeld.