Als het aan Facebook ligt gaan toekomstige producten van het bedrijf op een eigen besturingssysteem draaien. Het bedrijf hoopt zo een concurrent voor Android in de markt te zetten, maar de ontwikkeling gaat niet over een nacht ijs.



Facebook maakt Android-concurrent

Dat schrijft The Information. De website deed de afgelopen weken onderzoek naar alle investeringen van Facebook en concludeert dat het bedrijf in de toekomst naar een eigen besturingssysteem wil overstappen. Nieuwe versies van de Oculus-bril en Portal-schermen zouden hier op kunnen draaien.

Facebook bevestigt het nieuws. Medewerker Ficus Kirkpatrick laat in gesprek met The Information weten dat het “een mogelijkheid” is dat het sociale platform in de toekomst overstapt naar een eigen besturingssysteem. Collega Andrew Bosworth vult dit aan door te zeggen dat Facebook er niet op vertrouwt dat concurrenten software gaan maken waar hun producten goed mee uit de voeten komen.

Met andere woorden, het sociale netwerk neemt het zekere voor het onzekere. Details over het besturingssysteem zijn nog niet bekend. Wel speculeert The Information dat de augmented reality-bril die Facebook vermoedelijk op dit moment ontwikkelt als eerste product de overstap gaat maken naar de Android-concurrent.

Verder schrijft de website dat Facebook haar nieuwe strategie bij Apple heeft afgekeken. Het bedrijf van Mark Zuckerberg zou daarom eigen producten, chips, software en dus een besturingssysteem willen gaan maken. Ook werkt men volgens geruchten aan een Google Assistent-concurrent.

Facebook en besturingssysteem: (nog) geen gelukkig huwelijk

Het is niet de eerste keer dat Facebook een besturingssysteem probeert te ontwikkelen. In 2013 bracht de social media-website al een eigen telefoon in samenwerking met HTC uit. Dit toestel draaide op een versie van Android, met daaroverheen een Facebook-schil. Een verkoopsucces werd de HTC First, zoals het toestel officieel heet, niet.

