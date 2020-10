Facebook Dating is officieel beschikbaar in Nederland. Dit Tinder-alternatief vindt matches op basis van overeenkomende hobby’s en interesses en werkt nauw samen met andere Facebook-diensten, zoals Instagram.

Facebook Dating officieel in Nederland

Je opent de datingdienst via een tabblad in de Facebook-app op je smartphone. Wel moet je je eerst nog aanmelden voor Dating. De Facebook-datingservice maakt vervolgens gebruik van jouw persoonlijke gegevens om potentiële matches te vinden. Je moet minstens 18 jaar oud zijn om Facebook Dating te mogen gebruiken.

Hierbij wordt onder meer gelet op overeenkomende hobby’s en interesses. Ook kan Facebook Dating kijken naar of jullie in dezelfde soort groepen actief zijn, maar dit filter moet je eerst handmatig aanzetten. Verder zie je tijdens het daten onder meer hoeveel gemeenschappelijke vrienden jullie hebben. Directe Facebook-vrienden kom je niet tegen.

Facebook Dating staat dus los van het sociale netwerk zelf, maar maakt wel flink gebruik van allerlei Facebook-diensten. Je kunt bijvoorbeeld Verhalen en foto’s vanuit Instagram importeren en via Messenger (video)bellen met je potentiële nieuwe vlam. Ook kun je je Facebook-gegevens linea recta doorzetten naar Dating, zoals je personalia.

Op welke vriend(in) heb jij een oogje?

In basis doet Facebook Dating hetzelfde als andere dating-apps zoals Tinder: jou aan mogelijke partners koppelen. De dienst heeft wel enkele unieke functies achter de hand, waaronder de Secret Crush-functie.

Hierbij kun je door je vrienden-/volgers-lijst op Facebook en Instagram scrollen en aangeven op wie je een oogje hebt. Zodra diegene hetzelfde bij jou doet, kom je dit van elkaar te weten en staat niets jullie mogelijke liefde nog in de weg.

Vertraagde uitrol

In eerste instantie was het de bedoeling om Facebook Dating op Valentijnsdag te lanceren, maar dat ging vanwege een probleem met de Europese privacyregelgeving niet door. Facebook Dating werd in 2019 gelanceerd in de Verenigde Staten en is nu actief in meer dan 50 landen, waaronder België, Duitsland en Frankrijk.

